屬右翼組織策劃者 白宮手語傳譯員惹議

據美國「獨立傳譯員」網站介紹，1999年起梅肖一直從事手語傳譯工作，專長是為聯邦和州政府、醫療及宗教服務等作傳譯。不過，《時代》雜誌指出，梅肖同時是右翼傳譯組織「自由之手」（Hands of Liberty）籌劃者之一，「自由之手」在多個社交網站都有專頁，組織之前名為Right Side ASL，去年被facebook指違反守則遭刪除專頁。梅肖常出現在「自由之手」發布的影片中，這些影片屢傳達錯誤信息和陰謀論。梅肖亦為質疑美國大選可信性及新冠病毒死亡人數的講者，提供手語傳譯服務。

專家：英語傳譯須拆詞表意 易滲偏見

《華盛頓郵報》報道，在聾人社群中有人認為梅肖獲選擔任白宮傳譯，反映拜登政府沒有完全理解傳譯員的重要。專家指出，由於口說英語不能直接翻譯成手語，故手語傳譯員會拆析單詞和詞組來表達信息中的含意，從而或有意無意地添加自己的偏見。有網民已在網站Change.org發起請願，要求白宮禁止梅肖擔任白宮手語傳譯員。

（華盛頓郵報/時代雜誌）