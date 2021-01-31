國安會轉移戰略重心 縮中東團隊亞太優先

亞洲專家植根政府內部

奧巴馬時代的國安會，中東主管部門的編制遠大於目前，亞洲主管部門則由資淺人員負責，顯示中東事務的優先地位。但Politico引述新舊國安官員指出，拜登及其團隊如今相信最大的安全挑戰來自美國跟中俄的所謂「大國競爭」，並正相應調撥資源，例如在國安會內，印太事務協調官坎貝爾轄下有3名資深主任（分管中國、東亞及大洋洲、南亞），但中東事務協調官麥格克轄下只有一名資深主任。

Politico指出，類似轉變不限於國安會，亞洲專家開始在政府內部植根，例如在國防部有出任防長的中國事務首席顧問拉特納（Ely Ratner）及幕僚長梅格莎曼（Kelly Magsamen）；國務院則有拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper）將出任政策規劃辦公室（國務院主要的戰略規劃部門）的中國問題資深顧問。

（Politico）