美國安顧問提對華4步驟 「要中國為港台疆付代價」

美國智庫和平研究所自2001年起舉行名為「接力交棒」（Passing the Baton）的白宮國安顧問交接論壇，今年因應疫情以網上形式舉行，由小布殊時代的國安顧問及國務卿賴斯（Condoleezza Rice）主持，同場有蘇利文（Jake Sullivan）及其任職特朗普政府的上任國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）。

重振民主基礎 聯手盟友抵制中方

蘇利文表示，拜登政府將採取四大步驟應對重大挑戰，第一步是反制北京宣稱中國模式優於美國模式的外交論述，要做到這點，美國必須「翻新民主制度的關鍵基礎」，包括改革自己的民主制度和處理種族和經濟不平等；第二步是美國須跟民主國家的盟友和伙伴聯手，以推進自由、繁榮和公平社會的願景，理由是美國跟歐亞盟友和伙伴共佔全球經濟體量過半，足以帶來更強制衡力量，可以異口同聲方式捍衛原則和抵制中方動作；第三步則是在尖端科技上作大量公共投資，確保美國繼續在人工智能、量子電腦、生物科技和潔淨能源等保持領先全球的地位。

蘇利文明言，最後一步是華府要就中方打壓動作「清晰和一致地」發聲，並要其「付出代價」，他指總統、國務院、國防部以及駐全球各地的大使館都要在抗衡「中國在新疆的行徑、在香港的行徑和向台灣展示的好戰威脅」上統一口徑。

前任籲接力加強QUAD

奧布萊恩在其發言中形容，特朗普政府任內致力加強建構的由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD），或是北約成立以降美國所建立的最重要關係，明言拜登政府應接力加強QUAD。蘇利文說盼延續和建立該印太戰略的重要平台，「我們視之為建立具體美國（印太）政策的關鍵和基礎」。但他承認，美國同盟關係中仍以跨大西洋關係（北美和歐洲）最為重要。

另外，白宮新聞秘書普薩基同日稱，拜登政府將會檢視特朗普時代的全部國安措施，包括一年前簽訂的中美首階段貿易協議。她又形容拜登政府專注於「從強勢地位」處理中美關係，意即跟盟友和伙伴協調和溝通如何應對中國。

（日經亞洲/美國之音/路透社）