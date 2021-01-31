Robinhood與做市商關係密 惹利益衝突非議

辯稱限買令涉結算所提高存款要求

Robinhood上周五（29日）有限度放寬限制，允許用戶買入5股GME股票，但後來逐步收緊，用戶只能買1股GME股票和最多5份期權合約，但若本身已持有1股或以上就不可再買入，受限股票亦增至50隻。該公司在網誌稱單是上周，他們有關股票的結算所存款要求飈升10倍，故才暫時限制買入結算所要求提高存款的少數證券。因應市場波動，美國證交會同日稱正與其他機構合作，識別和追查有否出現違規行為，亦會審視經紀商的行動有否令投資者處於不利地位，或過度抑制他們交易個別證券的能力。

對於網民質疑受大投資企業施壓，Robinhood上周四在網誌強調，限制買入急升股是「風險管理決定」，並非受做市商指引。Citadel發言人亦稱，該公司未曾指示任何經紀商停止、暫停或限制交易。格里芬創辦的另一對冲基金Citadel LLC日前有份出手救亡對冲基金Melvin Capital，後者做空GME後在數周內虧損30%。

Robinhood公布的文件顯示，該公司將過半客戶委託交給Citadel，以數量計算是其最大的做市夥伴。美國國會計劃檢視Citadel以大筆資金從Robinhood取得交易數據的協議，這種「買賣盤流收入」（PFOF，即做市商回饋佣金給經紀商）的做法近年日漸普遍，尤其在疫情下的交易熱潮，但聯邦監管機構憂做法或損害普通投資者的利益，近年加強審查。

做市商回饋佣金 換取客戶買賣資料

經紀商無法直接執行交易，他們收到客戶委託後，會經交易所或做市商執行交易，後者佣金回饋較高，對Robinhood這種免佣金平台尤其重要。法律要求Robinhood須與可就交易提出最佳市場價格的做市商合作，當Robinhood將交易交至做市商，後者就能在交易發生前知道哪些證券正被買賣。做市商會為此向經紀商回饋佣金，以掌握散戶交易模式。

Robinhood在去年上半年從PFOF獲得2.7億美元（約21億港元）。有批評這項做法的人稱，這等同向毫無戒心的個人投資者徵收隱性稅。

（綜合報道）