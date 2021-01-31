英疫苗每人夠打3.7劑 拒供歐盟被斥「騎劫」

《衛報》重組英國研發疫苗過程，稱其領先之處在於牛津大學很早就跟阿斯利康合作，加上政府提供大筆前期資金。牛津大學3月底意識到需跟大藥廠合作量產疫苗，最初選擇是美國藥廠默克，但因英國想確保國內有足夠供應，加上疫苗民族主義問題，憂慮特朗普政府或向美國企業施壓，故最終選定阿斯利康，雙方4月底簽署合作協議，兩周後簽署向英國提供1億劑疫苗的協議，當時政府已準備數億英鎊的前期資金。英國決定不加入歐盟疫苗採購計劃，4月成立疫苗特別小組，帶領在疫苗供應鏈投入政府資金，並協助確保另外兩款候選疫苗在英國生產，被形容是戴卓爾夫人時代以來首見的干預主義政策。

有衛生專家呼籲英國政府考慮與歐盟和其他國家分享疫苗，但有政府消息人士稱，現時考慮會否有多餘疫苗仍言之尚早，而且最新兩款疫苗須待監管機構批准。

世衛總幹事譚德塞上周五促富國不要囤積疫苗，避免重犯歷史錯誤。他以愛滋病危機為例，在富國獲得藥物將近10年後，窮國民眾才負擔得起這些藥物；另在2009年H1N1流感大流行，疫苗在疫情過後才抵達窮國。

（衛報/法新社）

（抗疫新階段）