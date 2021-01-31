限疫苗出口北愛 歐盟捱轟急撤回 引脫歐協議阻外流英國 改允成員國自決管制

兩大廠供貨未達標 多國疫苗短缺

兩家生產新冠疫苗的藥廠輝瑞和阿斯利康，日前先後向歐盟表示無法達到原先承諾的供應數字，惹來歐洲強烈不滿，多國近日亦陸續警告國內疫苗接種時間表將受影響，歐盟內部有質疑聲音指有藥廠近月經北愛將疫苗輸往已經脫歐的英國。歐盟委員會上周五宣布，昨日起對所有新冠疫苗出口實施臨時管制直至3月底，所有供應商出口疫苗均須先取得批准。

掀三地抗議 被指違愛爾蘭島和平協定

同時，歐盟亦特別動用脫歐協議中的《愛爾蘭/北愛爾蘭協定》（Protocol on Ireland/Northern Ireland）第16條，使歐盟以外地區不能濫用愛爾蘭與北愛爾蘭自由通關的漏洞，獲取在歐盟區內生產的疫苗，強調因應現時歐盟疫苗供應緊張，這些行動有理可依。上述協定第16條容許歐盟和英國單方面限制出口，惟英國脫歐協議保證，歐盟成員國愛爾蘭與英國的北愛爾蘭之間邊境維持開放。管制措施亦被指牴觸確保愛爾蘭島和平的《受難日協定》。

北愛首長：難以置信的敵對行為

新措施公布後馬上觸動英國、愛爾蘭和北愛爾蘭的神經。英國首相約翰遜和愛爾蘭總理馬丁除了私下商討，亦俱致電歐盟委員會主席馮德萊恩表達不滿。北愛爾蘭5方政治勢力及坎特伯雷大主教亦作出抗議。唐寧街10號發言人說：「英國跟疫苗供應商有法律約束力協議，沒想過作為朋友和盟友的歐盟會做什麼來妨礙履行這些合約。」英國內閣辦公室大臣高文浩亦告訴歐盟委員會副主席謝夫喬維奇，英國關注歐盟不作通知而下達的新措施，並會研究「下一步行動」。北愛爾蘭首席部長范愛玲更斥歐盟之舉為「叫人難以置信的敵對行為」。

歐盟委員會事隔數小時便修訂措施，發聲明表示會確保《愛爾蘭/北愛爾蘭協定》「不受影響」。不過，歐盟讓成員國自行決定是否禁止新冠疫苗出口英國等其他國家。委員會又說：「如果迴避授權制度，濫將疫苗和活性成分外輸第三國，歐盟將考慮使用所有可用的工具。」

《衛報》引述歐盟消息人士形容當初做法「錯誤」，但這場外交風波突顯歐盟因疫苗供應短缺、與英國關係緊張而爆發的憤怒。

歐洲藥品管理局（EMA）上周五批准使用阿斯利康生產的牛津疫苗，但該英國-瑞典藥廠對歐洲的疫苗供貨量遜預期，且拒應歐洲要求從英國工場運貨補充，表示有優先供應英國的義務，原因是對方先簽洽購協議。

（衛報/金融時報/BBC）

（抗疫新階段）