歐盟批准用牛津疫苗 英：上月接種以來僅兩長者確診

德國疫苗接種委員會（STIKO）周四建議的牛津疫苗接種計劃，只限18至64歲人士，因為它認為接受該疫苗臨牀測試的65歲或以上人士太少，質疑該疫苗對長者的保護數據不足。德國衛生部稱，牛津疫苗測試時只有約8%參與者為56至69歲，年逾70歲的更只有3%至4%。英國公共衛生部（PHE）免疫部門負責人拉姆齊說，在疫苗臨牀測試中甚少老人感染，「免疫反應數據令人非常放心」。英國藥品及保健康產品管理局（MHRA）稱，自上月開始接種牛津疫苗，只有兩宗65歲或以上人士接種後確診個案。

歐盟公開文件 證阿斯利康違約

歐盟27國接種計劃推行了一個月，進度緩慢。它所預訂的逾3億劑牛津疫苗即使獲批，亦因供貨量少，料難加速接種。歐盟官員稱，今年第一季預期只獲3100萬劑牛津疫苗，不足當初協定的60%。歐盟委員會周五公開與阿斯利康簽署的合約，證明對方違約。主席馮德萊恩周五敦促藥廠按承諾供貨，暗示可用其英國廠房的存貨。

（英國廣播公司/CNBC/路透社/衛報）

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