美兩款新疫苗公布測試數據 Novavax有效率89.3% 強生較市場預期差

美國生物科技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）周四表示，其新型冠狀病毒疫苗的第三階段臨牀測試初步結果顯示，針對新冠病毒的整體有效率達89.3%，其中對付一般病毒株有效率高達96%，對付英國變種病毒株的有效率亦達86%，但對南非變種病毒株僅呈49%有效率。英國廣播公司（BBC）報道，今次是首次有臨牀測試顯示疫苗英國變種病毒株高度有效。

Novavax 1.5萬人測試

防英變種病毒強 防南非變種弱

這款疫苗在英國招募了逾1.5萬名年齡介乎18至84歲人士參與測試，當中年滿65歲者佔27%。參與者先後注射兩劑。按接種完第二劑至少有一星期的初步分析，有62人感染新冠病毒，其中僅6人接受注射疫苗，其餘都是注射安慰劑。此外，逾半數參與者都感染到變種病毒。暫得出近85.6%有效率。這測試仍在進行。康乃爾大學威爾醫學院專家摩爾（John Moore）說，Novavax的英國數據基本上和BioNTech-輝瑞與莫德納疫苗十分接近，沒有統計上的差異，這支疫苗基本上對在英國流行的主要菌株效果良好。

不過，該公司在南非招募了4400人進行的中期測試，有效率只有49%。初步分析看來，感染一般病毒株後造成的免疫力，不足以抵禦變種病毒株。諾瓦瓦克斯表示，正開始研製偏重針對南非變種病毒株的疫苗。

諾瓦瓦克斯新冠疫苗是重組蛋白（recombinant protein）疫苗，乃採用通過基因改造技術，在昆蟲細胞複製無害的新冠病毒刺突蛋白，使人體能識認刺突蛋白引起免疫反應。它另在美國、墨西哥也正進行測試。諾瓦瓦克斯表示，已準備兩、三個月後申請授權使用。

強生4.4萬人數據 85%防重症

美國強生（Johnson & Johnson）亦公布涉及超過4.4萬人的大型臨牀測試數據，結果較市場預期差，股價在開市前時段急跌逾3%。強生疫苗在避免出現中度至嚴重個案的有效率66%，避免嚴重症狀的能力達85%，而避免入院和死亡的比率則達100%。公司計劃下月初向政府申請緊急使用許可。

（綜合報道）

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