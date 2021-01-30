GameStop救亡大計疫下受挫 前景難樂觀

去年頭9月銷售跌三成

已有37年歷史的GameStop向是美國「打機迷」聖地，但近年客戶轉向網上購物與線上下載遊戲，令經營日益困難。2011年，公司總收入約為95億美元，但今個財年預期收入下跌近半至53億美元。去年12月公司公布該年首9個月銷售額較去年同期大跌31%。

GameStop曾嘗試推動網上業務救亡，甚至推出「概念店」，容許顧客試玩遊戲或參與網上聯賽等作招徠，惟新冠病毒疫情衝擊重振業務大計。公司為節流亦縮減規模，門市由7000間削減至5000間。

美國銀行分析師內格爾（Curtis Nagle）指出，零售業界面對許多結構性逆風，特別是來自網購平台的挑戰，對GameStop未來仍有懷疑。Wedbush分析師帕赫特（Michael Pachter）則認為，顧客不會一面倒完全投入網上遊戲市場，例如網絡連接有困難的人，或是擔心網購風險者，實體店仍有佔一席位，「認為所有人都會下載遊戲的想法太愚蠢了」。

（金融時報）