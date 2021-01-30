Robinhood停交易 國會調查證交會關注

證交會：審視有否不當地阻止投資

美國證交會昨晚發表聲明，正在密切監控和評估過去數日一些股票的價格極端波動。證交會將審視受監管機構，是否採取了令投資者處於不利，或以其他不適當方式阻止他們交易的行動。證交會又表示，美國證券市場核心基礎設施，一旦出現異常的交易額也具有足夠韌性，但是投資者可能從極端的股價波動，很快地承受嚴重的損失，破壞市場信心。

「國會是時候讓經濟為所有人服務」

眾議院金融服務委員會主席沃特斯（Maxine Waters）周四表示，她將召開聽證會調查有關GameStop股票和其他受影響股票的活動，焦點將會關於沽空、網上交易平台，及它們對資本市場和散戶投資者的系統性影響。將成為參議院銀行事務委員會主席的布朗（Sherrod Brown）指摘華爾街中人僅在受傷害時才在乎這些規則，表示會召開聽證會。他說：「證券交易委員會（SEC）和國會是時候讓經濟為所有人服務，而不只是華爾街。」

沃特斯和布朗未有公布召開聽證會的時間表，但事件令民主共和兩黨議員罕有一同批評Robinhood等平台限制交易，指此舉不公地損害一般人，指大家都應該可以像對冲基金般自由交易。

稱差點因克魯茲被殺 AOC拒合作

民主黨進步派眾議員奧卡西奧—科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）周四亦在Twitter貼文要求國會就Robinhood的決定召開聽證會調查，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）不久就轉發她的帖文表示認同。然而奧卡西奧—科特茲未有領情，她轉發前者帖文稱樂意跟共和黨人就此議題合作，但指克魯茲幾乎令她在3周前的國會山莊騷亂中被殺；她續指：「很樂意跟任何沒試圖令我被殺的共和黨人合作。同時如果你（克魯茲）想幫忙的話，你可以辭職。」

（衛報/Market Watch/彭博社）