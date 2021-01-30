聊天群組創辦人：已經變質無力控制

羅戈津斯基為美洲開發銀行擔任資訊科技顧問，與任職醫生的妻子及一對3歲雙胞胎居於墨西哥城。他於2012年於社交平台Reddit開設WallStreetBets群組，全因有閒錢投資，但對傳統分析基金指數走勢的投資方式不感興趣，於是另闢蹊徑讓志同道合者一起研究哪些交易會令主流分析師感不安。

群組座右銘YOLO 樂於展示敗迹

群組以「你只能活一次」（you only live once，常以簡稱YOLO標示）為座右銘，成員常貿然作出無規律可言的投資，儼如賭博，並樂於展示大額損失的真實「戰迹」，引人注目。最初數年群組只有數千成員，包括曾任群組管理員、因詐騙入獄的的前基金經理什克雷利（Martin Shkreli）。直至2019年，金融巨擘富達投資及嘉信理財開創交易零佣金的先河後，促使大批散戶湧現，群組成員亦快速增長，迄今達200萬人。

今次WallStreetBets的行動令連鎖遊戲零售商GameStop股價急升，其他沽空機構的目標亦被視為下一波挾淡倉浪潮的中心而股價上揚，情况令不少專家目瞪口呆，甚至加入WallStreetBets一探究竟。羅戈津斯基認為，WallStreetBets興起突顯金融交易已不再是華爾街精英的專利，亦是投資界降低入場門檻、走向「民主化」的大潮一部分，「你不能再無視大眾」。

遏種族言論惹反撲 失管理員權限

不過，群組的陰暗面亦令羅戈津斯基日感不安。首先群組成員不時發文呼籲一同投資，已惹起操控市場質疑，即使管理員有開腔阻止仍難堵外界批評。其次是仇恨言論逐漸充斥，部分成員顯然是白人至上主義者，作為娶了一名墨西哥人妻子的猶太人，羅戈津斯基對有關種族言論忍無可忍，一度刪除部分私人聊天室，並解除部分管理員的職務，但未幾他便遭其他管理員合力踢走，自4月起已失去管理員權限。

羅戈津斯基說，即使自己已離開群組核心，但遺留下來的負面影響仍如影隨形。上周老牌沽空機構香櫞研究（Citron Research）創辦人萊夫特（Andrew Left）曾向羅戈津斯基求助，指因其看淡GameStop前景，遭部分群組成員在網上狙擊，子女亦受波及，但已成邊緣人的羅戈津斯基愛莫能助，感覺有如目睹火車出軌而無力阻止，「網絡暴民去狙擊投資者的子女或配偶——那超出了道德底線。群組已不再是以往的模樣。」

（華爾街日報）