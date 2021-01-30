經紀商限購急升股 股民入稟索償 評論：如「令美國再次偉大」民粹浪潮 旨在撼動建制

Robinhood周四限制散戶買入約13隻急升股，包括GME、電影院線AMC、黑莓（BlackBerry）等，形容是「艱難決定」。公司指出，他們作為經紀商，「須遵從多項財政要求，包括美國證券交易委員會的淨資本責任和結算所存款等，部分要求會因市場波動改變，在當下環境可以很顯著」。該公司後來宣布周五起允許有限度買入這些股票，消息刺激GME股價反彈。GME昨晚美股開市後續升，至今早一時半報349.83美元，較周四收市升八成。

Robinhood集逾78億應付風潮

《金融時報》和彭博社報道，Robinhood從現有投資者籌集逾10億美元（約78億港元），並向摩根大通和高盛集團等銀行再借得數億美元應付今次風潮。該公司發言人形容投資者注資是「展現信心的有力信號」，有助他們進一步為客戶服務。彭博社解釋，經紀商其中一個主要考慮，尤其是面對急升和波動大的股票時，是等候股票交易結算的數天期間，須擺放資金在證券集中保管結算公司（DTCC）。結算所是交易雙方的中間人，負責在其中一方違約時管理市場風險，作用有如經紀帳戶的保證金。兩名知情人士透露，在連日股價波動後，DTCC周四上午起要求經紀商提供更多抵押品。DTCC發言人指，當日全行業的抵押品要求從260億美元躍升至335億美元。

Google刪負面留言 fb關15萬人群組

雖然有多個交易平台亦有提出限制交易，但Robinhood的應用程式既免費亦容易上手，在散戶間甚受歡迎，有逾1300萬名用戶，亦是GME浪潮中最熱門的交易平台之一，因此它亦惹來最大反彈。Robinhood在2013年成立，旨在透過提供無佣金交易「為所有人實現金融民主化」，不少用戶諷刺今次限制正違反其宗旨。大批用戶事後對Robinhood應用程式給予低評分，在Google Play商店的評級就一度跌至一星，但Google以違反有意操縱應用程式評級等規則為由，刪除大量負面評論，令其評級恢復至近4星。另外，facebook周三關閉一個有逾15萬名成員、討論股市的群組「Robinhood Stock Traders」。群組創辦人稱他們被指違反有關「成人性剝削」規定，但他從未在群組見到成人內容。

FT：民眾僅實現快速致富方法

曾任參議院共和黨領袖麥康奈爾幕僚長的霍姆斯（Josh Holmes）稱，今次與前總統特朗普掀起的「令美國再次偉大」民粹浪潮有幾分相似，包括反抗精英、相信系統性規則是用來令內部人士受益等，旨在撼動建制。他說，在某些時刻可感到社會已經改變，今次就是其中之一，並警告華爾街這股動力或超乎想像。有其他投資者則採用不同比較，例如左翼反建制的「佔領華爾街」運動，但《金融時報》記者鮑威爾（Jamie Powell）質疑這種比較不當，認為民眾只是找到並實現快速致富的方法，好比去年熱炒的特斯拉（Tesla）和上月的比特幣等。

（金融時報/彭博社/路透社/CNBC）