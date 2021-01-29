經濟模式未改 污染積弊難除

為振經濟環保法規鬆綁

疫情令全球不少地區經濟活動停擺，交通流量亦大幅減少。碳排放關注組織「全球碳計劃」（Global Carbon Project，GCP）指出，去年溫室氣體排放量大跌24億噸，較2019年下跌7%，為有紀錄以來最大跌幅，其中美國跌幅達12%最為顯著，其次為歐盟的11%，印度亦減少約9%。不過國際可持續發展研究所去年11月便公布研究，指出二十國集團（G20）國家持續大力支持化石燃料，疫下復蘇的援助中各國合共撥款2300億美元（約1.8萬億港元）支持使用化石燃料，支持潔淨能源發展的不足1500億美元（約1.2萬億港元），不少國家為促進經濟，亦暫時放寬許多環保規則，恐致污染惡化。

「塑膠大流行」亦是疫下另一環境危機。2017年《科學》期刊公布的研究指出，人類自1950年起已產生多達63億噸塑膠廢料，當中91%從未經回收。疫情中除了用於防疫的個人防護裝備、口罩等難以回收再造的一次醫療用品外，因餐廳禁止堂食而產生的外賣餐具亦難以避免。在油價下跌下，循環再造較新製塑膠產品的成本高八九成，塑膠廢物氾濫成災更難解決。

疫後碳排廢膠勢打回原形

英國東英吉利亞大學氣候變化專家勒凱雷（Corinne Le Quere）指出，雖然疫情似有令環境問題減緩的迹象，但人類的生活習慣、運輸工具與賴以為生的工商業模式並沒有改變，只要抗疫措施放寬，環境問題便會回到原點，甚至一如2008年的全球金融危機一般，很大可能在危機解除後因經濟活動加速，碳排放量不跌反升。最早爆發疫情且最早令疫情受控解封的中國便是例子。當地去年3月空氣中的PM2.5懸浮粒子曾大降34%，二氧化氮排放亦減少38%，但到6月已回復至疫前水平，料其他國家情况亦將類似。

（路透社）

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