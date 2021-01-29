疫下資源大減 保育窮中求變

非洲旅業收入跌七成 影響保育

旅遊是非洲重要經濟支柱，亦是重要保育資金來源。世界旅遊觀光協會（WTTC）估計，旅遊業為非洲一年帶來1690億美元（約1.3萬億港元）收益，佔當地GDP 7.1%，並為2460萬人帶來工作機會。不過非洲野生動物旅遊平台SafariBookings去年11月公布，自去年3月全球因疫情限制旅遊以來，大部分非洲旅遊業界生意大跌75%。國際自然保護聯盟（IUCN）去年4月調查非洲各國的野生動物保育情况，19個有回應的國家中半數表明疫情妨礙反偷獵能力。野生動物旅遊公司Wildlife Worldwide創辦人布林（Chris Breen）直言，雖然旅遊業對保育作用重大，但非洲政府在疫下對業界援助欠奉。

地區貧窮加劇偷獵伐林

非洲最大的保育區之一「卡萬戈–贊比西跨國保育區」（Kavango–Zambezi Transfrontier Conservation Area）總監奧弗頓（Kim Young-Overton）指出，旅遊業為區內居民帶來收入，同時有助改變野生動物威脅生存的觀念，減少偷獵誘因，惜疫情令遊客消失，「就像水龍頭關上了」，偷獵情况迅速惡化：2019年5至8月，保育員在區內檢獲約100磅偷獵獸肉，但去年同期檢獲獸肉超過3300磅。她說，疫情肯定會對生態帶來長遠影響，「動物數量恢復需時要比消失更久，而疫情帶來的貧窮亦不會迅即自動消失」。

專家倡「保育基本收入」助居民

「保育基本收入」被視為取代旅遊業支持保育的出路，它藉由向保育區周邊居民無條件每月提供一定款額，以減少人們對偷獵或伐林的依賴。推動此概念的荷蘭瓦赫寧恩大學發展社會學家弗萊徹（Robert Fletcher）指出，現行依靠市場活動收益推動保育的方式難以有效遏止生物多樣性下降，亦無法有效改善地區貧窮，因此需改由政府資助。以無條件的基本收入重新分配資源，擺脫市場波動對保育成效的影響。其資金可能藉由碳排放稅等環保稅收支持，旅遊業較不發達、但生態物種同受威脅的地區亦可望受惠。

保育組織Nature Needs More正在津巴布韋兩個社區推行為期兩年試驗計劃，受試地區的成人和兒童每月分別獲得50美元（約390港元）及20美元（約156港元），期望了解新保育模式的實效以及對社區福祉的影響，包括如果居民生活壓力放緩會否令偷獵情况減少。

世界自然基金會顧問麥克維伊（Andrew McVey）認為，現在是改變舊有靠旅遊支撐保育做法的好機會。

生物多樣性研究所熱帶計劃總監蒂爾（Tim Tear）亦稱，聯合國去年報告顯示全球各國並未有實踐保護生物多樣性的承諾，今次疫情的迫切危機正好為保育改革提供動力，促使各國領袖推動更多環保政策等。

（國家地理雜誌/衛報/CNBC）

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