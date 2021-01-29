兩美漢打疫苗後亡 一涉輝瑞

祖克在加州聖塔安娜（Santa Ana）南海岸醫院任職X光技術員，本身有高血壓及輕微過重。當局正調查其確切死因。祖克的遺孀羅謝爾 （Rochelle Zook）接受傳媒訪問稱，接種疫苗後2.5小時出現症狀是疫苗的副作用，她沒怪責藥廠，但認為應作更多研究。

歐盟轟阿斯利康減交付：非街市買賣

英國藥廠阿斯利康最近與歐盟就疫苗供應現爭拗的事件持續發酵。雙方周三舉行會議，歐盟委員會衛生和食品安全事務專員基里亞基季斯對於藥廠仍沒清晰供貨時間表感到遺憾，明言拒絕接受「先到先得」的概念，指疫苗供應不是街市買賣，必須遵守合約精神，「在我們的合約中，未有指定任何國家或英國因為較早簽署而有優先權。」比利時當局則應歐盟委員會的要求，調查阿斯利康在該國廠房的生產，因歐盟希望了解藥廠有否把在歐盟境內生產的新冠疫苗轉往英國。

德建議65歲以上不打牛津疫苗

德國疫苗委員會周四（28日）發聲明，由於目前沒足夠數據評估牛津-阿斯利康疫苗對長者的效力，建議不要為65歲以上人士接種該疫苗。

（霍士新聞/奧蘭治縣紀事報/BBC/衛報）

（抗疫新階段）