拜登菅義偉通電話 重申安保條約適用釣島

美日領袖在30分鐘通話表示，兩國聯盟是「印太自由開放的和平繁榮基石」。拜登重申美國向日本提供「延伸威懾」（指核保護傘）的承諾外，對於日本關注的中國船舶頻繁進出釣魚島水域，拜登作出給予保衛的「堅定承諾」。日本外務省說：「拜登總統表示，堅決捍衛日本，包括《日美安保條約》第5條適用於尖閣諸島。」該第5條訂明，美軍對日本負有防衛義務。

國務卿布林肯、國防部長奧斯汀近日亦有類似言論。這一連串美國官員談話顯示，美國對亞洲的安全政策暫無緩和迹象。

在內政方面，拜登周三簽署一系列環保行政命令，期望到2050年實現「淨零」排放。他指示內政部長停止批出公共土地及水域的新鑽探開採石油與天然氣租賃、全面審查現有的化石燃料開發許可。

拜登簽環保政令 目標2050年淨零排放

他同時指示聯邦政府設法於2030年或之前，建設便利電動車充電的全國網絡、增加一倍離岸風力發電場，以及保育三成土地、三成水域。他又提出拓建風力、太陽能基建增加就業，通過政府採購零排放汽車加速淘汰汽油車，最終新增100萬個汽車業職位。

芝加哥《原子科學家公報》（BAS）組織評估拜登當選，有利邁向一個「更安全和明智」的世界，但周三仍宣布把所設作為每年全球災難指標的「末日鐘」指針，維持在跟去年一樣的距子夜僅100秒。該組織表示，因為新冠病毒大流行反映了各國準備不周，國際機制亦未妥善處理全球的危急情况，而假信息和陰謀論擴散，也擴大了核衝突、氣候緊急情况危機。

（共同社/衛報/紐約時報）