美罕發國內恐怖主義警報 提及國會騷亂 關注政治意識形態引發暴力

國土安全部（DHS）通過聯邦機制「國家恐怖主義諮詢系統」（NTAS）發出公告，提醒國民一些暴力極端分子因反對政府行使職權和總統交接，以及受到虛假信息挑起不滿情緒，可能會繼續煽動或干犯暴力行動。

防範不滿大選結果者再施襲

公告沒具體列明任何陰謀或點名哪些組織，但指出過去一年，本土恐怖分子為多個問題，例如不滿為遏止新型冠狀病毒疫情而實施的限制措施、2020年大選結果及警察濫用武力，策劃和實行襲擊政府設施，包括1月6日國會山莊襲擊。國土安全部認為美國各地的威脅將持續數周：「DHS擔心這些因素驅動的暴力行為將延續2021年初。」公告有效期至4月30日。

這是DHS第一次發出完全源於美國本土暴力極端主義者的威脅公告。自2015年以來所確認的「本土恐怖分子」，皆受國外或恐怖組織影響。儘管DHS在國慶前後等特定日子或個別事件，會通過公告警告執法機關留意潛在暴力事件，但由NTAS通知全民就極為特殊。上一次NTAS預警是一年前美國暗殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼之後，針對伊朗可能報復而發出。

有份草擬此公告的情報人士向《紐約時報》表示，DHS為免公眾因拜登和平就職產生錯覺，故藉此提醒惱恨總統選舉結果的極端分子「引發暴力的意欲並未消失」。

fb停向美國用戶推薦政治團體

此外，facebook（fb）創辦人朱克伯格周三宣布，公司不再向美國用戶推薦民間或政治團體，並考慮減少用戶在動態消息中看到政治新聞資訊。他表示，fb群組滋生一些仇恨的團體，並在fb平台上籌劃國會山莊騷亂。

（衛報/紐約時報/路透社）