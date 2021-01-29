美罕發國內恐怖主義警報 提及國會騷亂 關注政治意識形態引發暴力

【明報專訊】美國國土安全部周三（27日）首度發出涉及本土暴力極端分子的全國恐怖主義警報，警告1月6日國會山莊騷亂可能刺激極端分子，在未來幾周發動本土襲擊。有國土安全部現任、前任官員指出，該部過往為免激怒特朗普，諱言本土極端分子、白人至上分子的潛存威脅而不公開警告；有傳媒認為這次一改做法，顯示拜登新政府把政治意識形態引發的暴力行為與恐怖主義相提並論。
國土安全部（DHS）通過聯邦機制「國家恐怖主義諮詢系統」（NTAS）發出公告，提醒國民一些暴力極端分子因反對政府行使職權和總統交接，以及受到虛假信息挑起不滿情緒，可能會繼續煽動或干犯暴力行動。
防範不滿大選結果者再施襲
公告沒具體列明任何陰謀或點名哪些組織，但指出過去一年，本土恐怖分子為多個問題，例如不滿為遏止新型冠狀病毒疫情而實施的限制措施、2020年大選結果及警察濫用武力，策劃和實行襲擊政府設施，包括1月6日國會山莊襲擊。國土安全部認為美國各地的威脅將持續數周：「DHS擔心這些因素驅動的暴力行為將延續2021年初。」公告有效期至4月30日。
這是DHS第一次發出完全源於美國本土暴力極端主義者的威脅公告。自2015年以來所確認的「本土恐怖分子」，皆受國外或恐怖組織影響。儘管DHS在國慶前後等特定日子或個別事件，會通過公告警告執法機關留意潛在暴力事件，但由NTAS通知全民就極為特殊。上一次NTAS預警是一年前美國暗殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼之後，針對伊朗可能報復而發出。
有份草擬此公告的情報人士向《紐約時報》表示，DHS為免公眾因拜登和平就職產生錯覺，故藉此提醒惱恨總統選舉結果的極端分子「引發暴力的意欲並未消失」。
fb停向美國用戶推薦政治團體
此外，facebook（fb）創辦人朱克伯格周三宣布，公司不再向美國用戶推薦民間或政治團體，並考慮減少用戶在動態消息中看到政治新聞資訊。他表示，fb群組滋生一些仇恨的團體，並在fb平台上籌劃國會山莊騷亂。