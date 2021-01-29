涉策劃模仿基督城恐襲 星洲16歲少年被拘

涉恐怖活動最年輕疑犯 欲直播施襲

當局指該少年是印度裔基督新教徒，對伊斯蘭教強烈反感，且迷戀暴力。他明顯受基督城清真寺恐襲槍手塔蘭特（Brenton Tarrant ）影響，計劃在今年3月15日該宗導致51人死亡的恐襲兩年當日，襲擊其家附近兩間位於北部兀蘭的清真寺。少年打算偷去父親的信用卡租車，然後駕車到兩清真寺「踩線」。他原本想仿效塔蘭特用步槍行兇，並在網上直播施襲，但在新加坡買槍困難，轉而買開山刀，當局去年11月接到線報，上月拘捕少年，相信他是單獨行事。

該少年是新加坡首名因涉嫌受極右極端主義意識形態影響而被拘留的人，也是該國內部安全法下最年輕被扣押者。該法容許當局拘留任何被視為威脅國家安全的人長達兩年。

內政部表示，扣押期間少年承認自己預視兩個結果，一是在施襲前被捕，一是行兇後被警察殺死。官員稱，少年策劃周全，且有心理準備會死。內政部長稱，少年會接受心理輔導，扣押期間仍可接受教育。

（BBC/路透社）