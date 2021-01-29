不滿大戶操控市場 Reddit網民反撲

用戶：只是取回應得份額

GameStop近年在實體零售業務慘淡下，成為華爾街熱門沽空目標，公司沽空比率達140%。對華爾街不滿的WSB用戶隨之發起狂購GameStop股票推高股價，以狙擊短倉大戶。有WSB用戶便寫道：「2007/08年導致市場崩潰的富人如今仍掌握權勢，並繼續操控市場，甚至變得更富有，我們只是要取回我們應得的份額。」另一用戶@redditinvestors 說，WSB用戶摧毁了一個對冲基金且大賺一筆，「如今感覺自己非常有力量……如果他們繼續攻擊其他投資短倉的對冲基金亦不感意外」。

大戶：網絡暴民攻擊 如宗教狂熱

不過在狂熱下亦出現非理性行為，有網民在WSB發文，求教GameStop合理價位在哪，直言「我不知道自己在做什麼」。看淡GameStop股價前景的老牌沽空機構香櫞研究（Citron Research）創辦人萊夫特（Andrew Left）上周五宣布，因自己甚至年幼子女同受「網絡暴民」攻擊，已結清九成短倉合約，今後亦不再就GameStop發表評論，「我沒發現那原來猶如宗教狂熱。那只是一個快速變得富有的計劃」。

Reddit 創辦人之一瓦尼安（Alexis Ohanian）周三在Twitter發文稱，平台上瀰漫懲罰大型建制的情緒，「這響應了我們過去10年看見社交媒體容許公眾挑戰建制的情况」，但警告不應作無法承擔損失的高風險投資。WSB用戶兼YouTuber羅斯曼（Louis Rossman）同意現象有如「佔領華爾街」的變奏，指出自2008年全球金融危機，以至疫情下政府大量資助富有的金融市場，形成所謂「K型復蘇」（股價及富人的身家上升，基層勞工與實體經濟不振），「民間對貪婪的金融業界已累積許多不滿」。雖然市場主張SEC等監管機構應調查炒賣的散戶是否涉操控，但羅斯曼認為大戶能被散戶推倒實反映其沽空過度，SEC應該調查的是真正在操控市場的沽空機構，以及反思為何讓其大量沽空。

（華盛頓郵報/華爾街日報）