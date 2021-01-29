論壇散戶「挾淡倉」大戰華爾街 驚動華府 分析：新一代與華爾街建制之爭

近日股價飈升的還有全球院線龍頭AMC。兩家公司共通點是生意深受新冠病毒疾病打擊，前段時間成為淡友狙擊對象。有錢又有閒的股民近期在Reddit的WallStreetBets（WSB）等網絡論壇群組口耳相傳，聯手替它們「討回公道」，積少成多買盤徹底擊退沽空機構。

券商出招限制買賣

GameStop（GME）在美股周三跌市中表現亮麗，股價一度衝上380美元，市值達265億美元。截至周三收盤，GME股價報347.51美元，較年初以來漲逾17倍。一度陷入破產危機的全球院線龍頭AMC股價更飈漲301%，令人咋舌。但至周四美股開盤時，部分WSB概念股盤前大跌，其中GME股價一度回落20%，AMC院線跌逾58%。因應股價異動，有多家大型券商昨限制客戶買入包括GME在內的幾隻狂升股份，客戶只能出售股份 ，同時需要追加「孖展」按金。GME昨日開市後一度再升逾兩成，但券商出招後，股價升幅輕微收窄。

有投資基金稱損手離場

上周公開做空GameStop的香櫞研究創辦人萊夫特（Andrew Left）淪為「挾淡倉」市况下的重災戶，周三宣布已結清多數空頭部位，形同向散戶認輸。 散戶軍團又轉買AMC，讓這家成立逾百年的戲院業者股票交易爆量，寫下上市以來單日最高漲幅紀錄。

BBC報道，美股市場中一些投資基金會選擇一些他們認為股價會下跌的公司，並利用這種做空手法為自己賺取利潤。消息指GameStop是美國市場最常被做空的股票，有30%的股票都由投資基金持有。其中一家做空小盤股的華爾街對冲基金管理公司Melvin Capital周二（26日）已平倉，動用20億美元（約156億港元）以彌補損失。

觀乎美股走勢，除了GameStop外，黑莓（BlackBerry）、AMC、諾基亞（Nokia）等公司的股價近日都突然飈升。這波亂象引起華府政壇關注。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周三（27日）表示，財政部與美國證券交易委員會正在密切關注期權和持續的股票市場波動，普薩基指這次事件「很好地提醒了我們，股市並不是衡量經濟健康狀况的唯一標準」。

分析：民眾因疫困家導致的狂熱

Markets.com首席市場分析師威爾遜（Neil Wilson）表示，這些散戶投資者似乎很討厭對冲基金，事件顯然是對付有參與做空股票的投資基金，「這是一個世代的鬥爭，是一種重新分配，而且全都是為了行劫那些富有的人，然後將其獻給那些在千禧年代出生的窮人。」

美資基金公司VanEck分析員李（John Patrick Lee）也認為事件反映新一代與華爾街建制之間的衝突，他不認為「這是一時流行的狂熱。」

Stifel機構股權策略主管班尼斯特（Barry Bannister）則認為，這是美國聯儲局救市以致流動性過剩，民眾因新冠疫情困在家中導致的狂熱現象。

（BBC/路透社/華爾街日報/中央社）