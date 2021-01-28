彈劾前哨戰僅5共和黨人倒戈

共和黨人質疑彈劾平民屬違憲

周二投票只有5名共和黨參議員倒戈，人數遠低於彈劾審訊把特朗普定罪所需的17名共和黨參議員，因為目前兩黨在參院各佔50席，而彈劾定罪最少要67名（2/3）參議員支持才能通過。保羅在周二投票後向記者稱這是在華盛頓少數雖敗猶勝的例子：「45票（支持）代表彈劾審訊抵達（參議院）時就已經完結。」保羅及其他共和黨人認為彈劾審訊違憲，因特朗普上周三已卸任總統。他認為特朗普已沒公職，民主黨人只是在浪費國家的時間，實施黨派報復，且彈劾審訊由民主黨參議員萊希主持，而不是最高法院首席大法官羅伯茨，亦有違憲之嫌。

華郵：民主黨人無意放棄彈劾

最近愈來愈多共和黨參議員表態反對彈劾，但《華盛頓郵報》稱民主黨人明顯無意放棄或縮減彈劾審訊。民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）相信，彈劾審訊開展時，會改變很多共和黨人的心態，因為重提案情時會重燃他們在騷亂後出現的憤怒情緒。

今次投票結果令人推測特朗普在彈劾審訊會因共和黨議員倒戈人數不足而獲判無罪，不過有支持保羅提案的共和黨參議員稱，周二的投票無關在審訊中判定特朗普是否有罪的立場，其中波特曼（Rob Portman）稱：「就我而言，這是完全不同的問題。」

（路透社/中央社/華盛頓郵報）