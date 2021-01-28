紅堡示威1死數百傷 新德里戒備

局部封鎖 網速變慢

周二遊行有部分農民偏離原定路線，衝破路障，警方嘗試用催淚氣體和警棍驅散示威。部分農民最後抵達位於德里東部老城區的紅堡，有爬上外牆的示威者揮舞刀劍和旗幟。到周二晚警方將示威者從紅堡驅散。法新社引述警方指一名農民因其拖拉機撞倒路障後翻側，發生意外而死亡，警方向法新社表示最少300名警員受傷。負責組織示威的農民工會聯盟亦譴責周二的暴力事件。莫迪周二有出席新德里的共和日活動。

當地傳媒指內政部長沙阿（Amit Shah）已下令15間民兵企業加強在首都的保安。周三早上警方和保安部隊在部分主要道路設路障封鎖，導致嚴重交通擠塞，防暴警察昨繼續部署在紅堡附近。路透社指政府亦封鎖新德里部分地區的互聯網服務，流動網絡的速度亦變慢。

暫緩農業改革不撤回 農民未收貨

去年9月通過的法例容許農民出售作物予任何買家，而非在政府控制的市場的代理人（commission agents）；政府聲稱農業改革為農民帶來新機會，然而部分農民憂慮會受大型農業企業擺佈。政府後來宣布暫停改革18個月，但農民工會只希望取消法例。

（法新社/路透社/BBC）