首與普京通話拜登強硬 不滿人權問題干預大選

達協議延《新削減戰略武器條約》

俄羅斯傳媒報道，雙方對美俄交換延長《新削減戰略武器條約》的照會表示滿意，並表示在未來幾天中，雙方將完成所有必要程序，以確保這一相互限制核導彈、核武庫的重要國際法律機制繼續生效。《共青團真理報》報道，普京當天已向國家杜馬（下議院）提交了一份法律草案，建議批准延長《新削減戰略武器條約》，議會昨日表決通過。

《新削減戰略武器條約》是俄美間唯一有效的主要軍控條約，於2010年簽署，2011年2月5日生效，有效期至2021年2月5日。該條約規定，兩國須全面削減冷戰時期部署的核彈頭與導彈，在條約生效7年後將各自核彈頭削減至1550枚，核導彈發射裝置和可發射核武器的轟炸機等運載工具數量減至800，其中已經部署的核彈頭運載工具數量不得超過700。

美官員：事先知會歐盟友

在通話中，普京亦祝賀拜登開始履行總統職責，又指美俄關係正常化符合兩國利益。此外，雙方還談到了雙邊和國際問題、抗擊新冠疫情的合作可能等問題，俄總統新聞局消息形容雙方的交談是「務實和坦率」。美聯社引述美國官員消息報道，今次通電話是俄羅斯上周提出，但拜登提出需先跟歐洲盟友（包括英法德領袖）溝通。外界認為這顯示拜登的對俄政策較特朗普更強硬，亦更維護國家利益。

白宮發言人普薩基在宣布這項通話時則表示，兩人主要話題還包括面對俄羅斯持續不斷的侵略，美國「強力支持烏克蘭主權」，也對俄羅斯對待反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）等反對派人士的方式和據稱是俄羅斯對美國發動的大規模網絡攻擊提出關切。

（BBC/法新社/路透社/中新社）