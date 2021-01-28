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2021年1月28日星期四
國際要聞
每7.7秒一感染 全球新冠破億宗 美新症現回落迹象 英死亡逾10萬
歐盟擬限牛津疫苗用於年輕人
疫苗接種緩慢 7月東奧添陰霾
拜登禁部門用種族歧視語言描述病毒
黎巴嫩‧反封城
調查：2/3人認同氣候緊急狀態
越76歲總書記有望破例連任
一馬基金醜聞 高盛總裁減薪近億
首與普京通話拜登強硬 不滿人權問題干預大選
紅堡示威1死數百傷 新德里戒備
彈劾前哨戰僅5共和黨人倒戈
蘋果促用戶更新iOS堵保安漏洞
黎巴嫩‧反封城
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【明報專訊】持續多時的抗疫封鎖措施在全球多地引發反彈。在黎巴嫩的黎波里，周二有不滿封城令經濟雪上加霜的示威者堵路燒雜物。
（抗疫新階段）
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每7.7秒一感染 全球新冠破億宗 美新症現回落迹象 英死亡逾10萬
歐盟擬限牛津疫苗用於年輕人
疫苗接種緩慢 7月東奧添陰霾
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