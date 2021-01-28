拜登禁部門用種族歧視語言描述病毒

指煽動言論置亞裔於險境

特朗普政府過去多次將新冠病毒稱為「中國病毒」、「武漢病毒」和「功夫流感」，被指是導致美國亞裔受針對的原因之一。聯合國去年10月一份報告指出，美國針對亞裔的仇恨罪案數字達到令人警惕的水平，去年3至5月間就有超過1800宗事件。

拜登在備忘錄中說，疫情期間煽動性和仇外言論讓亞裔個人、家庭、社區和企業處於危險之中，聯邦政府必須認識到，政治領導人的做法，包括將新冠病毒與地域掛鈎的言論，在推動這些仇外情緒方面造成影響。他指出，這些言論煽動針對美國亞太裔的恐懼和污名化，導致針對亞太裔的欺凌、騷擾和仇恨犯罪率上升，對亞太裔民眾和社區造成重大傷害，必須處理。

拜登下令，衛生與公眾服務部在制定防疫指導意見時不可使用種族歧視語言描述新冠病毒，行政部門和機構應採取一切適當措施，確保官方活動、文件和聲明，不出現或助長針對美國亞太裔的種族歧視、仇外和不寬容行為。他還要求，地方司法機構應與亞太裔社區加強合作，防範並打擊針對亞太裔的歧視、欺凌、騷擾和仇恨犯罪。

（美國廣播公司/中新社）

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