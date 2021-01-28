疫苗接種緩慢 7月東奧添陰霾

凍櫃不足 人手短缺

日本首相菅義偉早前表明，接種疫苗對能否成功舉辦奧運非常重要，預計醫護人員於2月底開始接種第一劑疫苗，即距離7月23日奧運開幕只餘145日，日本必須每日施打約87萬劑，才能在奧運前達至一半人口接種兩劑。

由於BioNTech疫苗須存儲在-75℃的容器，專門運送藥物的公司表示，日本可能不夠專用容器運送疫苗。政府消息人士向路透社表示，政府到去年底才開始評估是否有足夠容器或乾冰。報道指出，日本政府現時正採購2萬部特製凍櫃，以及設法取得大量乾冰用作運送疫苗。據日本官員和大型乾冰製造商稱，國內每年生產約35萬噸乾冰，但主要用於食物保鮮，若用於運送疫苗，需要粒狀或粉末的乾冰，官員說：「這不是切換機器零件就可解決，製冰方法不同，這可能需要數月時間來更新設備。」

目前日本醫護人員為應付第三波疫情已筋疲力竭，是否有足夠人手協助接種疫苗亦成疑問。共同社一項調查顯示，約八成地方政府擔心沒有足夠人手替民眾接種。防衛省官員稱，自衛隊有約2000名醫生和護士具資格協助注射疫苗，但並非能騰出所有人手。鄉郊地區條件受限，亦可能妨礙接種計劃。

日本是最後一個展開新冠疫苗接種計劃的主要工業國家，其中一個原因是政府規定輝瑞等藥廠必須在日本國內作小型臨牀試驗，確保疫苗的安全和有效性與藥廠在海外大型臨牀試驗相似才會審批。輝瑞去年10月起在日本作臨牀試驗，完整結果稍後才會出爐，輝瑞已向政府申請批准使用其疫苗，但莫德納藥廠剛開始在日本試驗，估計要數月後才能申請使用，意味日本暫時只能依靠BioNTech疫苗。

估計奧運後才達群體免疫

目前預計日本只有五分之一人口能趕及奧運前接種疫苗。英國研究公司Airfinity指出，估計日本要到10月、即奧運閉幕後兩個月，接種率才會達到群體免疫所需的75%。

（路透社/金融時報）

（抗疫新階段）