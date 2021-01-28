歐盟擬限牛津疫苗用於年輕人

在英國，當局的疫苗接種計劃有為70歲以上長者接種牛津疫苗，但庫克向歐洲議會表示，EMA仍在檢視阿斯利康提供不同年齡層的整體數據。阿斯利康行政總裁索里奧 （Pascal Soriot）周二（26日）承認，疫苗對長者效果的數據有限，但強調疫苗在長者身上亦能產生「非常強」的抗體。他稱能理解部分國家出於謹慎或由於沒有足夠疫苗，因而安排牛津疫苗用於年輕人身上。德國傳媒早前報道，牛津疫苗對65歲或以上長者的有效率不足一成，但阿斯利康否認。

阿斯利康以生產問題為由，打算大幅減少供應歐盟的新冠疫苗，歐盟隨即威脅限制區內生產的疫苗出口。索里奧周二稱，公司生產進度較目標落後兩個月，正努力解決問題。他又表示，歐盟較英國遲3個月與藥廠簽合約，令供貨時間緊迫。

供貨爭拗 藥廠不赴歐盟會議

阿斯利康周三原定跟歐盟官員再開會討論疫苗供應，但歐盟官員稱藥廠方拒絕出席。政治新聞網站Politico引述官員報道，藥廠會改用書面形式向相當於歐盟衛生部長的基里亞基季斯提供資料。

另外，法國藥廠賽諾菲（Sanofi）周二表示，將利用德國法蘭克福的廠房協助生產BioNTech-輝瑞疫苗，目標是今年內提供逾1億劑。

（衛報/BBC/路透社/Politico）

（抗疫新階段）