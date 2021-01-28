每7.7秒一感染 全球新冠破億宗 美新症現回落迹象 英死亡逾10萬

各國正致力應對病毒變種和疫苗短缺問題，目前約1.3%的全球人口感染新冠病毒，已有超過210萬人死亡。自今年初以來，平均每7.7秒就有一人感染。同期內每天約有66.8萬宗新增病例，全球新冠死亡率為2.15%。路透社統計分析，受疫情影響最嚴重的國家為美國、印度、巴西、俄羅斯及英國，佔全球確診病例總數的一半以上。

新冠疫情肆虐全球，去年11月全球確診人數約5000萬，僅僅經過了3個月，確診病例從5000萬宗增至1億宗。全球約56個國家已展開疫苗接種計劃，可施行6400萬劑次接種，以色列的人均疫苗接種率居世界首位，該國目前有29%的人口接種了第一劑疫苗。

歐洲受疫情沉重打擊，其中英國疫情嚴峻，肆虐的變種病毒惹各界憂慮，該國截至周二累計確診人數超過360萬，死於新冠病毒的人數超過10萬，死亡人數是世界第五高。首相約翰遜周二（26日）在記者會表示，國家處於最艱難的階段，承諾盡全力控制疫情，他為政府的行動負起全部責任，並說：「我對每個逝去的生命，致上最深的哀悼。」

《紐約時報》報道，美國的新冠疫情略緩，最近數周平均每天新增的確診病例數目呈現下降趨勢，但死亡數字仍然高企，每天平均死亡人數超過3000人，病故總數達42萬人。不過，衛生專家擔心若新變種病毒出現，可能使美國確診數量再次上升，情况就如英國、愛爾蘭和南非。《華爾街日報》亦引述Covid Tracking Project的資料指出，截至周二美國正在住院的新冠患者人數下降至10.8萬人，這是自去年12月12日以來該數字首次低於10.9萬人。根據美國約翰霍普金斯大學數據，周二報告顯示美國新增新冠確診病例逾14.2萬宗，連續第10天少於20萬宗。

拜登宣布增購2億劑疫苗

為應對疫情，美國總統拜登周二宣布美國政府計劃購買額外2億劑新冠疫苗，其中1億劑是BioNTech-輝瑞疫苗，另外1億劑是莫德納（Moderna）疫苗，讓美國採購疫苗總數增至6億劑，並於今夏結束前供應給3億人接種。輝瑞表示有信心能在特定時間內交貨，莫德納未有回應。拜登形容「這是戰時努力」，指下周起美國每周配發疫苗數量將由目前的860萬劑增至1000萬劑。

窮國恐2024年才群體免疫

儘管疫苗接種對遏止疫情帶來希望，但由於全球疫苗接種進展緩慢，加上疫苗供應不穩定關係，同時潛在隱憂，而現在的疫苗能否有效對抗未來的變種新冠病毒仍然成謎。經濟學人智庫最新報告指出，預計今年底前歐美國家大部分民眾已接種新冠疫苗，其他中等收入國家可能要到明年中或明年底才實行大規模接種，超過84個貧窮國家要到2024年才有機會達到群體免疫效果。

（華爾街日報/紐約時報/路透社/衛報）

（抗疫新階段）