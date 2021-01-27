fb英國推新聞服務 付費予新聞機構

繼美國後推出 推送焦點新聞

繼美國之後，fb在英國推出Facebook News新功能。根據介紹，新功能設有「今日故事」（Today's stories）部分，由新聞記者團隊挑選當日的焦點新聞，或根據用戶閱讀，分享和關注的偏好來推薦內容，新功能強調新聞報道的原創性與權威性。

盼吸廣告訂閱 建可持續業務

此前fb已經與《經濟學人》及《衛報》等媒體達成合作協議，fb周二再度宣布，與第四頻道新聞台（Channel 4 News）、《每日郵報》、《金融時報》、天空新聞台、《每日電訊報》等新聞機構達成協議，為這些媒體提供的新聞內容付費。 fb的歐洲新聞伙伴主管道布（Jesper Doub）表示，推出新功能目的是「維持出色的全國和地方新聞，為出版商（新聞媒體）創造更多價值」。他指新功能將為媒體提供更多廣告和訂閱機會，為未來建立可持續的業務。

（衛報/Press Gazette）