私隱覺醒 WhatsApp合創人憾製「歌利亞」

WhatsApp自2009年推出至今在全球已有逾20億用戶，2014年被社交媒體巨擘facebook收購。本月4日公布修訂私隱條款，宣布用戶須在2月8日前同意與facebook共享數據，包括登記帳戶時提供的個人資料、用戶的IP地址、WhatsApp付款資料等，觸發用戶疑慮。電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）便呼籲公眾轉投Signal，巴西、法國、以色列等國領袖亦先後高調宣布轉用另一通訊平台Telegram，土耳其政府更宣布調查WhatsApp的私隱條款是否違反競爭保護法，並禁止WhatsApp及fb分享用戶數據。

史上最大「數碼移民潮」

WhatsApp及後澄清，實施新私隱條款後，WhatsApp與fb仍不能窺看用戶的信息或監聽通話，亦不會儲存相關紀錄，並將同意條款的日期延後至5月15日，但網民顯然不買帳。市場研究機構Sensor Tower統計，WhatsApp宣布更改私隱條款後一周，Signal的全球下載量達到880萬次，一周增長近35倍，而同期WhatsApp的一周下載量降至970萬次，較此前的1130萬次大降14%。另一通訊軟件Telegram本月12日亦公布，過去3日新增逾2500萬用戶，活躍用戶已超越5億人，創辦人杜羅夫（Pavel Durov）形容這是「人類史上最大規模的數碼移民潮」。加密貨幣智庫Coin Center傳訊總監阿格拉沃爾（Neeraj Agrawal）向《紐約時報》說：「民眾聽到那些關鍵詞——數據分享、fb、私隱，這就足以令他們決定：我要離開這個平台。」

Signal難全取代WhatsApp

WhatsApp創辦人阿克頓因不滿fb於WhatsApp引入廣告而離職，另創非牟利的Signal。他接受《福布斯》雜誌訪問時，批評WhatsApp建構了非常複雜的服務與私隱條款，如今苦於重建用戶信心，同時在智能產品普及下用戶可隨時轉用新產品，才引爆數碼移民潮。他形容自己抗拒追蹤用戶，在業界猶如「大衛對抗自己創造的歌利亞」。但他不認為Signal可完全取代WhatsApp，兩者亦各有功能，「我只希望給人選擇，亦樂見人們對網上私隱及數碼安全展開討論」。

專家：業界須更透明

美國科技策略與創新研究所總監赫爾登赫伊斯（Pieter Geldenhuys）指出，科技公司不時修訂私隱條款，而「絕大部分民眾都不曾仔細閱讀過」。今次WhatsApp的新條款與fb其他子公司如Instagram等相同，相信fb只是想將所有平台的條款標準劃一。儘管WhatsApp實質取得的用戶數據遠比fb少，但許多人因WhatsApp被曾捲入不當處理用戶數據的fb收購，而對其數據分享條款抱有疑慮。他認為數碼移民潮的發展仍待觀望，但肯定業界未來需要更明確的說明數據分享情况，以釋除用戶疑慮。

（金融時報/福布斯/紐約時報）

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