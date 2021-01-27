2.1萬億援助引爆政治危機 惹歐盟關注

孔特被質疑難善用資金

意大利是國債負擔最重的國家之一，主要源自揮霍無度的1980年代，迫使羅馬過去20多年維持緊張的預算。公共投資低下令意大利經濟增長緩慢，亦令高等教育和基建等方面落後。面對今次難得的復蘇計劃，總理孔特和前總理倫齊就如何使用資金出現分歧，成為今次政治危機的導火線。雖然孔特因抗疫表現民望上升，但政商界亦有聲音憂慮律師背景出身的孔特缺乏經濟專業知識，質疑他能否善用資金。

歐盟憂疑歐派上台

對其他歐盟國家而言，孔特政府至少是親歐派，減輕對意大利疑歐派崛起的憂慮。德國總理默克爾去年支持這項大規模經濟復蘇計劃時，相信孔特有能力團結其聯盟並有效利用資金，部分北歐國家則反對計劃，質疑是否有助改善意大利經濟，抑或只是增加其債務。意大利或面臨來自其他歐洲國家的壓力，以盡快解決當前的亂局。若最終提前大選，中間偏右聯盟或會勝出，屆時歐盟將要為可能由聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）領導、相對疑歐的新政府提供大筆資金。

（華爾街日報）