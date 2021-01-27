2.1萬億援助引爆政治危機 惹歐盟關注

【明報專訊】歐盟去年底通過7500億歐元（約7萬億港元）的經濟復蘇計劃，其中意大利獲分配2230億歐元（約2.1萬億港元）補貼和低息貸款，是計劃的最大受惠國，對意大利而言是振興經濟千載難逢的機會，但今次政治危機或引起德國等歐盟經濟強國憂慮。意大利政界領袖無法就經濟策略達成共識，惹外界揣測該國能否有效利用這筆資金，這除了關乎意大利能否擺脫長年的經濟衰退和穩定高昂的國債，亦影響北歐和南歐之間的政治信任。
孔特被質疑難善用資金
意大利是國債負擔最重的國家之一，主要源自揮霍無度的1980年代，迫使羅馬過去20多年維持緊張的預算。公共投資低下令意大利經濟增長緩慢，亦令高等教育和基建等方面落後。面對今次難得的復蘇計劃，總理孔特和前總理倫齊就如何使用資金出現分歧，成為今次政治危機的導火線。雖然孔特因抗疫表現民望上升，但政商界亦有聲音憂慮律師背景出身的孔特缺乏經濟專業知識，質疑他能否善用資金。
歐盟憂疑歐派上台
對其他歐盟國家而言，孔特政府至少是親歐派，減輕對意大利疑歐派崛起的憂慮。德國總理默克爾去年支持這項大規模經濟復蘇計劃時，相信孔特有能力團結其聯盟並有效利用資金，部分北歐國家則反對計劃，質疑是否有助改善意大利經濟，抑或只是增加其債務。意大利或面臨來自其他歐洲國家的壓力，以盡快解決當前的亂局。若最終提前大選，中間偏右聯盟或會勝出，屆時歐盟將要為可能由聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）領導、相對疑歐的新政府提供大筆資金。
（華爾街日報）
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