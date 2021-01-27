意總理「政治豪賭」重組政府 策略辭職謀變強勢 亂局恐礙抗疫振經濟

聯盟兩黨拒倫齊重返

孔特（Giuseppe Conte）周二上午召開內閣會議，交代辭職決定，其後向總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）請辭。今次政治危機源於前總理倫齊（Matteo Renzi）不滿孔特處理疫情和經濟危機，上周率領意大利活力黨退出執政聯盟。孔特上周先後通過參眾兩院的信任投票，但他拉攏中間派和獨立議員不果，在參議院未能保住過半支持，意味政府推動重要立法將有一定困難。

當地傳媒報道，孔特受中間偏左的民主黨與民粹政黨「五星運動」兩大執政聯盟伙伴施壓，要求他在周三參議院就司法改革表決前辭職，以爭取總統授權，籌組獲更廣泛支持的聯盟。

提前大選不利原執政聯盟

意大利活力黨會否重返聯盟受關注，倫齊曾表示若孔特接納其要求，他將重返聯盟，但孔特和民主黨及五星運動政客都曾稱不希望與倫齊合作。政治風險顧問公司Teneo聯合主席皮科利（Wolfango Piccoli）指出，難以預料孔特能否籌組多數政府，若他失敗，民主黨和五星運動或會另覓人選領導新政府。孔特沒直接隸屬任何政黨，但與國會最大黨五星運動關係密切。

馬塔雷拉將諮詢各政黨領袖意見，若認為孔特有機會爭取足夠支持，將給予他數天時間達成協議和選出新內閣，若他未能組成新政府，馬塔雷拉將讓其他人選作出嘗試，仍未能成功的話就只能提前大選。

執政聯盟不想提前大選，因現時民調顯示，意大利前進黨和極右聯盟黨組成的中間偏右聯盟或會勝出。民主黨與五星運動領袖均表態支持孔特，民主黨領袖津加雷蒂（Nicola Zingaretti）稱，他支持「孔特籌組明顯親歐、且獲廣泛國會基礎支持的新政府」。在疫情下舉行大選有一定難度，有分析認為這是可能性較低的選項。

孔特因處理第一波疫情民望上升，但後來疫情反彈，他亦被批評支援受影響企業上反應過慢。意大利現有3個地區重返接近封城的狀態，因經濟受疫情重創，它將獲歐盟經濟復蘇計劃高達2230億歐元（約2.1萬億港元）的資金，是計劃的最大受惠國，但政界領袖無法就經濟策略達成共識，或惹歐盟關注（見另稿）。

（衛報/路透社/金融時報）