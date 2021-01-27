首談彈劾特朗普 拜登：必須發生

拜登周一在白宮接受CNN記者簡短訪問，談到特朗普彈劾審訊時說：「我認為這必須發生。」他承認這可能會影響其立法議程和內閣提名，但稱「若這（彈劾審訊）不發生，結果會更糟」。他認為，若特朗普任期還餘下6個月，相信結果可能有所不同，但現時他不相信會有最少17名共和黨參議員倒戈支持判特朗普有罪。

料難有17共和黨人倒戈定罪

眾議院9名彈劾檢控幹事周一嚴肅地走過國會大樓將彈劾條款交到參議院，然後由為首的馬里蘭州眾議員拉斯金（Jamie Raskin）宣讀特朗普控罪。按程序，100名參議員將擔任陪審員，周二會宣誓，並向特朗普發出傳票。參議院預計在2月9日展開彈劾審訊，民主黨需最少17名共和黨議員倒戈，才能將特朗普定罪，但近日愈來愈多共和黨參議員表態反對彈劾案。

非由最高院首席大法官主持審訊

美國憲法訂明，總統彈劾案審訊必須由最高法院首席大法官主持，故特朗普首次彈劾案審訊便由最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）主持，但現在特朗普已卸任，這次審訊將由參議院臨時議長主持，即由參議院多數黨資深議員、現年80歲的民主黨參議員萊希（Patrick Leahy）擔任。民主黨的參議院多數黨領袖舒默稱，是羅伯茨不想主審。共和黨參議員科寧（John Cornyn）質疑，讓一名參議員兼任法官和陪審員的角色有利益衝突，萊希則強調將根據憲法和法律公正審訊。

此外，美國司法部監察長霍羅威茨（Michael Horowitz）周一表示，他將調查司法部現任及前任官員是否有「不當企圖」尋求推翻2020年大選結果。《紐約時報》日前報道，特朗普上月與司法部資深律師克拉克（Jeffrey Clark）密謀撤換時任署理司法部長羅森（Jeffrey Rosen），由克拉克接任，令他可利用司法部向喬治亞州議員施壓，推翻該州的大選結果，但該計劃因司法部官員威脅集體辭職而未有實行。

（CNN/紐約時報/路透社）