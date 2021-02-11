拜登盼日打150萬劑：美今夏有望群體免疫

拜登在白宮記者會上說，當有更多民眾可接種，就有望達到群體免疫的里程碑，他預測幾個月內就可能實現，「我認為我們今春就能做到（大規模接種），但這會是我國從未遇過的後勤挑戰」。美國新聞網站Business Insider報道，拜登說有3因素將決定接種工作成效。首先，是必須有足夠的疫苗可持續供應。他透露，根據他最近和其他公司談論取得美國食品及藥物管理局（FDA）批准進度的結果來看，這應該不成問題。其次是美國必須製造足夠器材，確保接種所需的注射器或其他原料不會短缺。最後，最大障礙是負責施打疫苗的人力問題，他說：「我認為我們將能一天達到打150萬劑（疫苗），而不是一天100萬劑。」

路透：針筒不足難應付需求

不過，法新社報道，人口約3.28億的美國目前疫苗接種進展緩慢。路透社亦報道，美國政府正陷入針筒不足的問題。報道稱BioNTech－輝瑞疫苗一般是每支5劑疫苗，但若使用特製針筒，可以擠出6劑。這種特製針筒生產商Becton Dickinson and Co表示，雖然公司幾個月前已提早生產特製針筒，但仍不足以應付需求。

（路透社/法新社/中央社）

（抗疫新階段）