中國設疫苗出口「綠道」 加快進軍國際

專家：美自顧不暇 中國推衛生外交

目前全球有多個國家向中國訂購新冠疫苗，中國交通運輸部最新指南列明，海關部門應優先處理出口疫苗的檢查程序，交通管理部門應建立貨物運輸的「綠色通道」，確保新冠疫苗貨物順利運輸。

巴西總統罕發文謝中國供疫苗原料

中東和北非國家面對該選用BioNTech－輝瑞還是中國疫苗的考慮。伊拉克、約旦、巴林等國則分別訂購BioNTech－輝瑞疫苗與中國國藥集團推出的疫苗，以分散風險。中國和阿拉伯國家關係專家祖比爾（Yahia Zoubir）認為，自疫情爆發以來，前美國總統特朗普的政府「自顧不暇」，中國則大打公共衛生外交，中國人更積極和配合得多。

一向反對使用中國疫苗的巴西總統博索納羅周一（25日）突然態度大變，對北京當局迅速批准出口生產新冠疫苗所需的活性成分表示感謝。他在Twitter發帖稱，原材料已在送往巴西途中，接下來數天就會到，其後又稱：「中國加速批准供應活性成分，使巴西生產英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的疫苗。」聖保羅布坦坦研究所（Butantan Institute）則稱，中國供給的原料足以讓實驗室生產約850萬劑中國科興生物的新冠疫苗。

（路透社/中央社）

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