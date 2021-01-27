阿斯利康輝瑞減交付 歐盟威脅限出口 擬設機制追蹤疫苗發貨 出口非歐盟國須知會

歐盟重申前期曾投巨資助開發

路透社報道，阿斯利康原先承諾在今年首季向歐盟提供8000萬億劑疫苗，但它以生產問題為由，表示將大幅減少疫苗供應六成。地位相當於歐盟衛生部長的基里亞基季斯（Stella Kyriakides）上電視發表聲明，說：「阿斯利康上周五出人意料地通知歐盟委員會和歐盟成員國，該公司打算在未來幾周內減少疫苗供應，大幅少於此前已商定和宣布的數量，這是歐盟不可接受的。」歐盟委員會主席馮德萊恩周一也致電阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot），清晰地提醒他歐盟為該公司開發和生產疫苗投入了大量前期資金。

基里亞基季斯周一晚在Twitter帖文說，經過當日開會，阿斯利康仍未能提供充分解釋和欠缺清晰度，因此歐盟委員會已建議盡快設立出口透明機制，要求疫苗交易和出口完全透明，今後所有在歐盟區內生產新冠疫苗的公司向歐盟以外國家或地區出口疫苗前必須先通知歐盟，但人道主義交付不受影響。她強調歐盟成員國團結一致地認為，疫苗開發商有社會和協議責任需要承擔，阿斯利康須交出詳細的疫苗發放計劃和時間表，又稱雙方周三會再開會。德國衛生部長施潘同意歐盟委員會的建議，認為歐盟須知道是否有疫苗流出區外。

《衛報》報道，歐盟的說法相當於威脅阻止當地生產的疫苗出口到其他地區，包括英國。早前以改裝廠房提高產能為由減少供應疫苗給歐盟的輝瑞，亦有在歐洲設有疫苗生產線，因此亦將受新規定限制。

基里亞基季斯補充，歐洲藥品管理局（EMA）對阿斯利康疫苗的有效性與安全性評估工作已接近尾聲，最快在本周後期批准在歐盟有條件使用該款疫苗。

打亂歐盟區疫苗接種計劃

歐盟至今簽署了6張新冠疫苗供應合約，涉及超過20億劑疫苗，但目前只批出BioNTech－輝瑞和莫德納（Moderna）的疫苗緊急使用。現在輝瑞和阿斯利康兩間疫苗大廠先後表示要大幅減少供應量，歐盟原本打算到夏季尾區內七成成年人接種疫苗的時間表大受衝擊，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）周日就打定輸數，表明未來幾周生產線出現問題，令情况變得複雜。

今次事件亦令原本在審批疫苗上已經落後英美而受到抨擊的歐盟進一步受壓。根據英國分析公司Airfinity的數據，英國至今每100人已接種超過10劑疫苗，但歐盟至今不足2劑，有部分國家已繞過歐盟直接向俄羅斯購入疫苗應急。

疫苗安全性亦受關注。德國《商報》（Handelsblatt）與《圖片報》（Bild）周一分別報道，阿斯利康疫苗對65歲或以上長者的有效率只有8%或不到10%，官員擔心可能無法獲得歐盟批准向長者注射，阿斯利康周一強烈否認有關報道，強調參與試驗的長者血液分析結果顯示，他們出現強烈免疫反應。

德擬停國際航班防變種病毒

另外，德國內政部長霍費爾（Horst Seehofer）周二向《圖片報》表示，政府正考慮將飛往德國的國際航班數目減至接近零，做法與以色列相似，以防止更多更具傳染性的變種新冠病毒傳入，同時又考慮對變種病毒流行的高危地區關閉邊境。

（衛報/路透社）

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