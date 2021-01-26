紐國隔離酒店疑播疫 澳洲停兩國旅遊氣泡

新西蘭衛生部長希普金斯（Chris Hipkins）表示，該女子去年12月30日從歐洲回國，完成兩星期強制隔離後10天、即上周六確診新冠肺炎，她感染的是南非變種病毒株，感染源頭很可能來自與她住在同一隔離酒店的回國同胞，兩者房間相距很近。法新社報道，該女子相信是在酒店隔離期間被住在同一樓層的一名住客傳染，後者在該女子離開酒店前兩日檢測呈陽性。希普金斯稱，當局正調查病毒是否透過通風或冷氣系統傳播。

因應新西蘭出現自去年11月中以來首宗社區感染病例，澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）周一宣布暫停與新西蘭的旅遊氣泡計劃最少72小時，未來3天從新西蘭抵澳洲的旅客現要到酒店隔離，而由1月14日起從新西蘭入境人士需隔離或留在家中，直至病毒檢測呈陰性為止。

法國宵禁效微 墨總統確診

此外，疫情未能受控的法國雖實施嚴格宵禁，但確診病例繼續攀升。法國科學委員會主席德爾弗雷西（Jean-Francois Delfraissy）周日表示，數據顯示在英國發現的變種病毒株確診病例，在法國部分地區佔7%至9%，並將難以遏止。他指出，本周將很關鍵，呼籲政府迅速行動，否則法國或要第三度封城抗疫。

與此同時，墨西哥總統洛佩斯周日在Twitter公布自己確診新冠肺炎，稱病徵輕微，正接受治療。一直抗拒在公眾場合戴口罩的洛佩斯表示，周一如期跟俄羅斯總統普京通話，討論兩國關係和採購俄國新冠疫苗。

（法新社/路透社/衛報/ BBC）