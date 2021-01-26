歐洲綠電超越化石能源 疫下價格優勢增 風力太陽能產電增一成

歐洲智庫德國的「阿戈拉能源轉型」（Agora Energiewende）和英國的「恩貝爾」（Ember），周一發表分析2020年歐盟27國電網數據報告，指出採用風力、太陽能等再生能源所產電力，佔歐盟27國總耗電量的38%；使用煤碳、天然氣等化石能源的，則佔總額37%。這是再生能源壓倒化石燃料的第一次。

丹麥再生能源佔比最高

報告指出，歐洲去年在新型冠狀病毒疫情下用電需求較前一年少4%，化石燃料價格高昂更使廉價綠色資源的發電比率擴大。相比2019年，去年風力與太陽能產電增幅約一成，煤碳發電減少20%，佔產電整體13%。天然氣產電也減少約4%，但仍較過去10年的中位數高出12%。核能則減少10%，是近30年最大跌幅。歐盟27國中，丹麥採用風力與太陽能發電的比率最高，佔其總耗電量61%。愛爾蘭、德國則分別達至35%和33%。採用再生能源比率最少的是斯洛伐克和捷克，皆不到5%。

歐盟統計局EuroStat本月初發表新數據顯示，2019年可再生能源佔歐盟總用電量的34%，略高於2018年的32%。不過歐盟需要使再生能源產能比率擴大一倍，才能達至2030年或之前，使溫室氣體排放比1990年減少至少55%。

3000科學家聯署促遏暖化

此外，中國國務院副總理韓正聯同德國、法國、英國等世界領袖昨（25日）起透過視像參與為期兩日的國際「氣候適應峰會」，預計將提出具體明確的新承諾，助全球在疫下專注經濟復蘇的同時，實現必要轉型，以建立一個氣候適應性強的世界。美國總統拜登的氣候特使克里亦會參與峰會。包括5名諾貝爾獎得主在內的全球逾3000名科學家在會前發表聯署聲明，敦促各國採取更多措施應對氣候暖化，保障民眾減低受天災威脅，從而紓解乾旱等人命傷害。

（彭博社/路透社）