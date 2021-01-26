越共十三大 選領導班子定5年國策

越共十三大先選出由200人組成的中央委員會，接着由中央委員會投票選出14至19名政治局委員，政治局委員將提名政壇未來5年的「四大支柱」，包括越共總書記、國家主席，總理和國會主席，最後由中央委員會投票批准有關人選。

路透社估計「四大支柱」人選為現任越共中央總書記阮富仲、現任總理阮春福、現任中央組織部部長范明正、現任河內市委書記王廷惠。76歲的阮富仲2016年因超過65歲的任職年齡限制，但獲豁免批准參選並連任總書記，外界關注他會否再連任。66歲的總理阮春福則可繼續爭取連任，或尋求其他黨職位，分析預計他可能擔任國家主席。62歲的范明正則被視為下任總理，63歲的王廷惠則可能任國會主席。

越南迄今因有效控制新型冠狀病毒疫情，經濟有望快速復蘇。越共新一屆領導層將要繼續在中美之間尋求經濟和地緣政治平衡。此外，越南的人權狀况也愈受國際社會關注。

（路透社/BBC）