特朗普彈劾案交參院 共和黨人斥火上澆油

消息：5000國民警衛軍續守首都

為防審訊前再生亂，美國傳媒引述消息人士報道，多達5000名國民警衛隊成員將繼續留守首都華盛頓直至3月中。

佛州共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）周日受訪時，批評彈劾審訊愚蠢，只會適得其反，為國家局勢火上澆油。他雖承認特朗普對「所發生的事負有一些責任」，但認為再次挑起它，只會傷害國家。

另一共和黨議員參議員科頓（Tom Cotton）同日受訪時稱，認為參議院沒有憲法權力在特朗普卸任後定他的罪，聲稱愈來愈多黨友同意有關論點。迄今只少數共和黨參議員同意彈劾，當中包括在特朗普首次被彈劾時唯一表態支持的羅姆尼（Mitt Romney）。他表示，有法律意見支持有關彈劾審訊可繼續，即使特朗普已離任，並認為大家所見的是煽動叛亂，是可被彈劾的罪。

美聯社昨引述美國官員報道，隨着彈劾審訊將展開，聯邦執法人員正調查多宗針對國會議員的恐嚇，包括網上有人討論殺害或在國會外襲擊議員。

（路透社/法新社/Politico）