黃東：不削轟炸機投資 升級改良「延命」

同拓太空高超音速武器

《華爾街日報》報道，隨着2018年美國與中國摩擦加劇，以及與俄羅斯的緊張關係的變化，五角大樓改變思路，時任美國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）將中俄兩國確定為未來數十年美國的主要威脅。戰略轉變推動一系列空戰系統的發展，包括研發人工智能的無人戰機「忠誠僚機」（Loyal Wingman），這也是遠程轟炸機進入新黃金時代的開始。軍事評論員黃東認為，美軍未來在戰略和投資方面，會於投資轟炸機的同時亦投放在太空、無人機及高超音速武器等方面發展。他指美國目前在高超音速武器上，稍為落後俄羅斯和中國，但美國的潛力雄厚，要趕上中俄的步伐並不困難，預計未來5年會趕上，意味高超音速武器的軍備競賽即將展開。黃東認為，美國無人機系統處於世界領先水平，雖然中國追趕速度快，但要取代美國現時言之尚早。

B-52可服役至2050年

黃東認為未來數十年，美國不會減少投資轟炸機，像新一代隱形轟炸機B-21將於數年後正式服役，美軍同時亦會設法延長現有轟炸機的壽命，軍中轟炸機目前處於升級改良階段，以B-52轟炸機為例，預計可以服役至2050年，反而B-2隱形轟炸機因維修和保養成本高昂，或提前退役。他認為B-52及B-1轟炸機將成為美軍主力，這類轟炸機在中國沿海出現的頻率非常高。

太空領域方面，美國防長奧斯汀早前在提名聽證會，呼籲美國邁出探索太空新步伐，並多次將太空稱為戰爭領域，他強調：「太空已經是大國之間的競爭舞台，而中國是最嚴重的威脅。」此言論反映拜登政府推進太空計劃的野心，盼藉此提升軍事實力。奧巴馬政府和特朗普政府也曾採用這種戰略，作為美國提高軍事優勢的方法。

明報記者