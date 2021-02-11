美軍轉向大國角力 倚重「老爺機」惹疑慮 部署B-52再戰30年 專家：融入新技術成關鍵

有「同溫層堡壘」（Stratofortress）之稱的B-52於1948年由美國波音公司設計，4年後首次飛行，1962年停產，其間共生產了744架。B-52以震懾敵國為設計理念，但在有需要時亦可參與戰事，甚至核戰。它經歷過冷戰時期美蘇較勁，曾參與多場大戰，包括越戰、波斯灣戰爭和科索沃戰爭等，近年美軍多次派出進入中國航空識別區的正是B-52。

仍用舊式裝備 引擎早已停產

《華爾街日報》報道，美國空軍的長遠計劃是讓現時76架B-52繼續服役至最少2050年。B-52的遠程打擊能力也是被軍方看重的原因之一，空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown）形容，B-52的設計就像老爺貨車般「硬淨」，但挑戰是美軍現時擁有這麼一個平台，要如何將新技術和能力融入B-52。由於B-52已是半世紀前的產物，現時很多B-52仍在使用舊式裝備，例如最近進入中國防空識別區的B-52，就仍然使用模擬制式（analog）儀表板而非電子面板。另外，很多零部件如耗油量甚高的引擎早已停產，因此空軍正陸續為它們改裝，除了耐用的外殼會保留，裏面的舊式無線電、模擬儀器操縱和武器倉都被改裝成新式設計，另外武器倉也會改裝以增加搭載精準導彈和高超音速導彈的能力。

美軍倚重有半世紀歷史的老爺轟炸機，也與多年來軍方研發替代品持續觸礁有關。最先打算用來取代B-52的B-70，速度甚高而且能更高空飛行，但因蘇聯相應研發新防空系統而被迫告終。後來空軍研發的B-1B擁有可調節機翼，但在阿富汗和中東高海拔飛行時面對出乎所料的機體壓力，難以發揮所長。B-2原本打算建造132架，但因與俄羅斯關係緩和以及財政壓力（每架要超過20億美元成本），最後只生產了21架。國防部內部對新一代戰機亦持不同意見，前防長蓋茨就曾擔心空軍的轟炸機藍圖開支太高，於2009年將建議報告打回頭，並要空軍沿用現有可行技術。

空軍去年提出要有最少220架轟炸機服役，遠多於現時的158架。不過，在未來30年，B-2和B-1B數目會持續減少，直至2030年代初全部退役，新一代轟炸機B-21預計明年首飛，但要到2020年代末才開始服役，因此預計美軍轟炸機隊規模到2030年代初時會陷入低潮，隨後隨着B-21產量大幅提升，轟炸機隊規模才會穩定上升（見圖）。在這期間，B-52的數目預計維持不變，成為轟炸機隊核心組成部分。

「俄未足為患 中國才是威脅」

就美國國防部將焦點轉向「大國角力」，軍事評論員黃東昨對本報表示，自蘇聯解體以後，俄羅斯國力上升緩慢，他不認為俄羅斯的軍事潛力是美國未來的最大威脅，中國才是威脅所在。他指中國近年在軍事上快速冒起，不斷加強軍備和高科技投資，增加美國的壓力和疑慮，在兩國未建立互信下，美國加強軍備以應對中國軍事挑戰，形成新冷戰關係，各種尖端的武器軍備競賽已開始。

（華爾街日報）