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2021年1月25日星期一
國際新聞
菲軍入大學「反恐」 學界轟遏制異見 稱大學成菲共保護傘 未提實證
菲共武裝「新人民軍」 總統點名稱恐怖分子
異見者扣「紅帽子」 杜特爾特被轟藉反恐維持強權
逼查舞弊 特朗普卸任前謀炒署理司法部長
聯邦官員研不起訴國會騷亂不涉暴力者
約翰遜與拜登通話：期待強化同盟
美法歐促放示威者 克宮轟干預內政
「亞洲毒王」荷蘭落網 香港發迹 綽號「三哥」
建中港澳金三角毒網 年收逾千億
相隔兩月 新西蘭疑現本土感染
荷蘭‧反封城
蘇格蘭再推獨立公投 約翰遜明言拒絕
巴西空難 足球隊5人亡
荷蘭‧反封城
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【明報專訊】荷蘭阿姆斯特丹昨有民眾集會抗議當局的封城抗疫措施，警察出動水炮驅散。
（路透社）
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菲軍入大學「反恐」 學界轟遏制異見 稱大學成菲共保護傘 未提實證
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