建中港澳金三角毒網 年收逾千億

【明報專訊】據路透社2019年的調查報道顯示，謝志樂生於廣東省，曾是內地「大圈幫」成員，其後移居香港，1988年再移民加拿大。報道引述1998年法庭紀錄，他涉偷運海洛英到美國罪成，面臨終身監禁，但其律師以其家人健康欠佳需要扶養為由，助他求情減刑，終被判囚9年，但至2006年便獲釋，並返回加拿大。惟他未如向法官承諾般開餐館為生，反而重投販毒故業。
2011年，謝志樂跟妻子在香港成立名為「China Peace Investment Group Company Ltd」的公司，並重新建立中國內地、香港、澳門及金三角地區的販毒連繫，包括在緬甸設立工廠級冰毒生產基地。
設工廠級冰毒生產基地
報道引述調查人員稱，他與亞洲5個黑幫勾結，包括香港的和勝和、新義安、14K和台灣的竹聯幫等，成立跨國販毒集團，集團以其暱稱「三哥」命名。為提升生意額，謝志樂的集團承諾，若運送毒品途中被警察截獲，會免費向客戶供應另一批毒品或退訂，此舉助其壟斷亞太區的販毒市場。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）估計，謝志樂的集團在2018年單是冰毒銷售收入或多達177億美元（約1380億港元），其在亞太地區的冰毒市場佔有率達40％至70%。澳洲警方相信多達70%流入澳洲的毒品都來自謝志樂的販毒集團。