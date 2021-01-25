建中港澳金三角毒網 年收逾千億

2011年，謝志樂跟妻子在香港成立名為「China Peace Investment Group Company Ltd」的公司，並重新建立中國內地、香港、澳門及金三角地區的販毒連繫，包括在緬甸設立工廠級冰毒生產基地。

設工廠級冰毒生產基地

報道引述調查人員稱，他與亞洲5個黑幫勾結，包括香港的和勝和、新義安、14K和台灣的竹聯幫等，成立跨國販毒集團，集團以其暱稱「三哥」命名。為提升生意額，謝志樂的集團承諾，若運送毒品途中被警察截獲，會免費向客戶供應另一批毒品或退訂，此舉助其壟斷亞太區的販毒市場。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）估計，謝志樂的集團在2018年單是冰毒銷售收入或多達177億美元（約1380億港元），其在亞太地區的冰毒市場佔有率達40％至70%。澳洲警方相信多達70%流入澳洲的毒品都來自謝志樂的販毒集團。

（綜合報道）