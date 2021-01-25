「亞洲毒王」荷蘭落網 香港發迹 綽號「三哥」

與墨西哥大毒販「矮子」齊名

荷蘭警方發言人稱，當局應澳洲警方要求，根據情報在阿姆斯特丹的史基浦（Schiphol）機場拘捕正擬前往加拿大的謝志樂。他正被拘留，料在荷蘭出庭後被引渡至澳洲。澳洲警方表示謝志樂涉亞太地區的毒品交易而受查，今次與2012至2013年的一次拘捕行動有關，當時警方拘捕了27名與跨越5國的犯罪集團有聯繫的人。

謝志樂暱稱「三哥」，出生於廣東省，其後移居香港並與黑幫合作販毒（見另稿）。資料顯示，2011年澳洲警方搗破墨爾本一個進口海洛英和冰毒的組織，並監視有關毒販逾一年，多次截獲其交易毒品，迫使販毒集團在港高層召見墨爾本的販毒組織負責人究責，其中一名高層便是謝志樂。調查人員稱，謝志樂長期被多名泰拳拳手輪班保護，且熱中於賽馬、賭博，並與親友享受豪奢生活。

澳洲警方其後帶領亞洲、北美和歐洲約20個機構人員展開名為「Operation Kungur」行動，是歷來最大規模打擊亞洲跨國販毒集團的行動，謝志樂是行動的頭號目標。面對警方調查，謝志樂2019年開始在香港、澳門及台灣三地隱居。外界將謝志樂跟墨西哥著名毒梟「矮子」古斯曼相提並論。澳洲傳媒形容，謝志樂今次被捕是澳洲警方20年的最重要行動。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）讚揚事件是重大成果，但警告對打擊區內販毒活動或影響不大。

（法新社/路透社/衛報/BBC）