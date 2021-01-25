約翰遜與拜登通話：期待強化同盟

通話結束後，約翰遜在Twitter發文稱：「我期待兩國在推動疫後的綠色與可持續復蘇之際，深化兩國長期的同盟關係。」唐寧街發言人在聲明中指出，約翰遜在電話中向拜登就職道賀，並對美國決定重返《巴黎協定》及世界衛生組織表示歡迎，又稱讚拜登對於解決全球暖化及落實減排目標的決心。發言人稱，雙方亦討論了達成自由貿易協議的前景，約翰遜重申，希望盡早解決貿易問題，雙方期望在情况許可下盡快會面。英國傳媒分析，通電話時約翰遜表現興奮，似是鬆一口氣，反映英美兩國的特殊關係將在拜登時代「重燃」。

美日防長確認適用釣島安保條約

另外，日本防衞大臣岸信夫周日（24日）早上與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）首次通電話，雙方確認《日美安保條約》第5條適用於釣魚島（日稱尖閣諸島）。該條款列明對日本領土的攻擊將引發美國的行動，以保障日本安全。奧斯汀亦在對談中表示希望早日訪日。韓聯社亦報道，韓國國防部長徐旭周日亦與奧斯汀通電話，奧斯汀重申美韓同盟是東北亞和平穩定的關鍵，今後將鞏固同盟關係，保持緊密合作。

（衛報/彭博社/中央社）