聯邦官員研不起訴國會騷亂不涉暴力者

聯邦官員估計，騷亂當日或有多達800人闖入國會大樓，當中包括穿著軍裝者以編隊方式行動並肆意破壞，亦有人僅是跟隨他人走進國會。報道稱，面對大量相關情報湧入，有部分聯邦官員提議僅涉非法闖入國會而沒參與暴力、威脅或破壞行為的人不應被起訴，以集中追查騷亂幕後是否涉及策劃。

華郵引述消息人士稱，有關討論仍在初步階段，並未有決定。司法部發言人以電郵向《華郵》表示，當局決心要向所有在國會大樓參與違法行為者追究責任，又稱他們一直表明會遵照事實和證據起訴涉事者，有信心華盛頓特區地方法院可恰當地處理案件。

帖文稱暗殺眾議員 得州漢控5罪

司法部已就國會山莊騷亂起訴逾百人。當局披露得州男子米勒（Garret Miller）的控罪，指他在Twitter帖文中聲稱要暗殺民主黨眾議員奧卡西奧—科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez），又指騷亂中擊斃一名特朗普支持者的國會警員「該死」。米勒上周三（20日）被捕，現被控5項罪名，包括非法侵入和發出死亡威脅等。

（華盛頓郵報/CNN/中央社）