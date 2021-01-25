逼查舞弊 特朗普卸任前謀炒署理司法部長

【明報專訊】《華爾街日報》上周六（23日）引述知情人士報道，特朗普在1月20日卸任美國總統職位之前數周，曾密謀解僱署理司法部長，安排另一名願對未經證實的選舉舞弊指控展開調查的官員接替其職位，並擬設法利用司法部向最高法院施壓，迫使法院推翻喬治亞州的選舉結果，惟多名司法部高級官員威脅集體辭職，特朗普才打消了這個念頭。
高官威脅集體辭職 迫使打消念頭
報道指，特朗普選舉後多番入稟挑戰選結果失敗後，便加緊向司法部施壓，促其入稟要求最高法院判定拜登的勝選結果無效。不過司法部官員拒絕向最高法院提出他們認為沒有法律依據的訴訟。除署理司法部長羅森（Jeffrey Rosen，圖）以外，前任司法部長巴爾（William Barr）、司法部署理副部長沃爾（Jeffrey Wall）等高級官員均曾拒絕向最高法院提出訴訟，因為他們沒發現存在足以推翻選舉結果的舞弊證據。
消息人士續指，得悉最高法院推翻選舉結果的計劃毫無進展後，特朗普便擬提出讓司法部律師克拉克（Jeffrey Clark）取代羅森，成為署理司法部長。克拉克被視為特朗普的盟友，他曾表示願意利用司法部的權力來協助特朗普發動法律挑戰。不過多名司法部高級官員聲言，若特朗普解僱署理司法部長羅森，他們將集體辭職抗議，特朗普只好作罷。白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）及副法律顧問菲韆爾賓（Patrick Philbin）都反對特朗普的主意。
共和黨人警告彈劾民主黨前總統
特朗普被指涉及煽動1月6日的國會山莊騷亂，遭眾議院彈劾。眾議院預計今（25日）向參議院提交彈劾條款（控罪）。兩黨的參議院領袖上周五（22日）達成協議，同意彈劾聆訊將於2月8日那周展開，一旦參議院給特朗普定罪，他可能會被永久禁止競選公職。多名共和黨人質疑彈劾不符合憲法，而且程序過急。得州共和黨參議員科寧（John Cornyn）上周六（23日）警告稱，若國會可彈劾前總統，如果共和黨在2022年重奪國會控制權，也可能對民主黨前總統展開彈劾，促各方為國家利益着想。
特朗普「復出」 為共和黨人選舉背書
另外，亞利桑那州上周六（23日）舉行共和黨黨內選舉，表明支持特朗普另行建黨的沃德（Kelli Ward）獲特朗普錄音為其背書，並以些微優勢當選該州黨部主席。今次為特朗普卸任後首度參與政治活動，突顯其政治力量亦存，而共和黨分裂更顯嚴重。特朗普早前透露有意建立第三黨「愛國者黨」，《華盛頓郵報》引述消息人士報道，特朗普認為此舉能嚇阻共和黨參議員表決支持彈劾案。特朗普亦計劃招募人馬，尋找人選與反對他的共和黨政治人物爭奪議席。