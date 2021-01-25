逼查舞弊 特朗普卸任前謀炒署理司法部長

高官威脅集體辭職 迫使打消念頭

報道指，特朗普選舉後多番入稟挑戰選結果失敗後，便加緊向司法部施壓，促其入稟要求最高法院判定拜登的勝選結果無效。不過司法部官員拒絕向最高法院提出他們認為沒有法律依據的訴訟。除署理司法部長羅森（Jeffrey Rosen，圖）以外，前任司法部長巴爾（William Barr）、司法部署理副部長沃爾（Jeffrey Wall）等高級官員均曾拒絕向最高法院提出訴訟，因為他們沒發現存在足以推翻選舉結果的舞弊證據。

消息人士續指，得悉最高法院推翻選舉結果的計劃毫無進展後，特朗普便擬提出讓司法部律師克拉克（Jeffrey Clark）取代羅森，成為署理司法部長。克拉克被視為特朗普的盟友，他曾表示願意利用司法部的權力來協助特朗普發動法律挑戰。不過多名司法部高級官員聲言，若特朗普解僱署理司法部長羅森，他們將集體辭職抗議，特朗普只好作罷。白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）及副法律顧問菲韆爾賓（Patrick Philbin）都反對特朗普的主意。

共和黨人警告彈劾民主黨前總統

特朗普被指涉及煽動1月6日的國會山莊騷亂，遭眾議院彈劾。眾議院預計今（25日）向參議院提交彈劾條款（控罪）。兩黨的參議院領袖上周五（22日）達成協議，同意彈劾聆訊將於2月8日那周展開，一旦參議院給特朗普定罪，他可能會被永久禁止競選公職。多名共和黨人質疑彈劾不符合憲法，而且程序過急。得州共和黨參議員科寧（John Cornyn）上周六（23日）警告稱，若國會可彈劾前總統，如果共和黨在2022年重奪國會控制權，也可能對民主黨前總統展開彈劾，促各方為國家利益着想。

特朗普「復出」 為共和黨人選舉背書

另外，亞利桑那州上周六（23日）舉行共和黨黨內選舉，表明支持特朗普另行建黨的沃德（Kelli Ward）獲特朗普錄音為其背書，並以些微優勢當選該州黨部主席。今次為特朗普卸任後首度參與政治活動，突顯其政治力量亦存，而共和黨分裂更顯嚴重。特朗普早前透露有意建立第三黨「愛國者黨」，《華盛頓郵報》引述消息人士報道，特朗普認為此舉能嚇阻共和黨參議員表決支持彈劾案。特朗普亦計劃招募人馬，尋找人選與反對他的共和黨政治人物爭奪議席。

（華爾街日報/華盛頓郵報/衛報）