異見者扣「紅帽子」 杜特爾特被轟藉反恐維持強權

《反恐法》擴大了恐怖主義的定義，並使無罪拘禁長達14天，因而引發36宗司法挑戰。身兼反共產黨特遣隊發言人的呂宋南部軍方司令帕拉德（Antonio Parlade），亦以「紅色」恐嚇批評政府施政或者跟相關組織有接觸的名人。

《反恐法》擴權引發反彈

去年10月紅星索貝拉諾（Liza Soberano，圖）參加Gabriela Youth一個談婦權的活動後，帕拉德警告她若不跟團體脫離關係，下場將如2017年在軍隊與NPA駁火中被殺的菲大馬尼拉分校學生拉皮拉（Josephine Anne Lapira）。

律師斥掩飾抗疫無能

菲軍上周五（22日）在facebook網頁發表一份「非死即已被擒」的28名「菲大校友」新人民軍名單，其中6名上榜人士上周六受訪稱，雖曾為學生領袖，但從未加入新人民軍，他們關注軍方的赤化標籤，對維權人士和異見者的影響。亞洲社會企業家研究所長的達卡奈（Lisa Dacanay）認為，需要追究菲軍的誹謗責任，律師帕迪利亞（Alex Padilla）認為政府利用赤化標籤掩飾應對新冠肺炎疫情無能、《反恐法》受司法狙擊等問題。

（ABS-CBN/Rappler/Inquirer）