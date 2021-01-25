菲軍入大學「反恐」 學界轟遏制異見 稱大學成菲共保護傘 未提實證

單方面毁「禁入校協議」

上周三，菲軍國家首都地區聯合特遣部隊兩部貨車載着一批士兵進駐菲大迪利曼分校。菲總統杜特爾特政府上周一（18日）晚公布「廢除」1989年所締立，禁止軍人、警察在未得校方批准下進入菲大17個校園的《菲律賓大學-國防部協議》（UP-DND accord）。國防部長洛倫薩納（Delfin Lorenzana）首於1月15日致信菲大校長，聲稱菲共游擊隊「新人民軍」（NPA）利用該協議作「保護傘」，在菲大招募人手，說軍方「確認了一批菲大學生為共產黨武裝組織成員，部分人在軍事行動中被殺或被擒」，「考慮到國安與菲大學生安全，國防部希望終止或廢除現有『協議』」。這意味軍警未來毋須通知校方，即可進入菲大校園。

菲大捍衛人權 批判法外殺人及反恐法

菲大於1908年創立，在該國不僅享有學術盛譽，還以反對侵犯人權知名，包括抨擊杜特爾特所推行，擴大政府壓制權力的「反恐法」和以打擊毒品為名的法外殺人。今次事件惹起打壓學術自由、表達自由的疑慮，尤其是軍方的「赤化」指控一直缺乏具體證據。菲大校長康塞普西翁（Danilo Concepcion）上周六（23日）聲明，指該校管理層「不了解也沒有收過」指控詳情及相關情况，指控乏事實證據。他矢言該校無論過去或將來，都是「作為自由思想和表達、理智批判與理智反對的安全空間」。

校長聲明誓捍衛自由思想表達

從上周二起，菲大師生和社運人士抗議政府批准軍事部隊在該國頂級大學巡邏。呂宋南部軍方司令帕拉德（Antonio Parlade）不認為「學生知道學校受監視，我們（軍方）便侵犯了他們的表述自由」。他上周五聲稱，軍方沒有1989年的協議牽絆就能接洽學生。他謂菲大有成員「觸犯反恐法」，在該校參與NPA地下活動。該國總統杜特爾特去年7月把NPA列作恐怖主義組織及簽署反恐法，使政府擴大對「恐怖分子」逮捕、羈押、檢控權力。帕拉德也指控其他18所大專院校淪為招募溫牀。馬尼拉大學、遠東大學等相關學府的校長周日發表聯署聲明抗議。

防長洛倫薩納周日答應本周將與菲大校長磋商廢除協議。他上周表示願意對談，但要求校方先解釋「菲大學生與NPA一起戰鬥死亡」的事。他又抨擊「軍事化」之說，表示國家安全部隊無意打壓學術自由或社運團體。

（Rappler/ABS-CBN/菲律賓星報/路透社/中央社）